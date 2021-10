Die Logistikdienstleister haben sich gemeinsam darauf verpflichtet, den weltweit ersten Produktionsstandort für synthetisches Rohöl in Werlte/Emsland in Deutschland durch den Kauf von umgerechnet 20 Tonnen, also 25.000 Liter, jährlich zu unterstützen. Der darauf basierende synthetische Kraftstoff gilt als Kraftstoff der Zukunft, der den CO2-Fußabdruck von Flugzeugtriebwerken in der Zukunft weiter reduzieren soll. Betrieben wird der Produktionsstandort in Werlte durch die NGO atmosfair aus Bonn.

„Wir sehen den Schlüssel zu einer nachhaltigen Reduktion unserer Emissionen im Flugbetrieb ganz klar in der Erforschung und Nutzung von synthetischen, nachhaltigen Flugkraftstoffen. Dass wir jetzt zusammen mit Kühne+Nagel Pionierarbeit bei der Power-to-Liquid-Technologie leisten, macht uns besonders stolz und zeigt einmal mehr, dass wir unsere Herausforderungen im Klimaschutz aktiv angehen“, erläuterte Dorothea von Boxberg, CEO Lufthansa Cargo, die strategischen Hintergründe zur Partnerschaft mit Kühne+Nagel.

Yngve Ruud, Mitglied der Geschäftsleitung der Kühne+Nagel International AG, verantwortlich für den Bereich Luftfracht, kommentierte: "Bereits heute können unsere Kunden ihre Luftfracht mit Bio-SAF-Lösungen von Kühne+Nagel CO2-neutral versenden. Mit der Beschaffung von synthetischem SAF läuten wir nun ein neues Zeitalter der Luftfahrt ein. Zusammen mit unserem Partner Lufthansa Cargo ermöglichen wir die weltweit erste Power-to-Liquid-Kraftstoffproduktion und senden ein starkes Signal des Engagements und der Kooperation. Wir laden unsere Marktbegleiter und Kunden dazu ein, gemeinsam und heute die Voraussetzungen für klimaneutrales Handeln zu schaffen."

CO2-neutrale Kraftstoffe bzw. Sustainable Aviation Fuels (SAF) sind eine wesentliche Säule auf dem Weg zum CO2-neutralen Fliegen. Diese Kraftstoffe können auf verschiedene Arten produziert werden. Bisher nutzen Lufthansa Cargo und Kühne+Nagel Sustainable Aviation Fuels biogenen Ursprungs, also synthetisches Kerosin, das beispielsweise auf gebrauchten Speiseölen basiert. Bei synthetischem Kerosin, das auch als Power-to-Liquid-Kraftstoff bekannt ist, entsteht das synthetische Rohöl hingegen aus regenerativ erzeugtem Strom, Wasser und CO2. Aufgrund dieses Verfahrens, gilt PTL basierter Flugkraftstoff als CO2-neutral. Die strombasierten Kraftstoffe befinden sich aktuell noch in der Entwicklung hin zu einer industriellen Herstellung, gelten aber schon heute als langfristige Alternative zu herkömmlichem Kerosin oder biogenem SAF, da sie theoretisch ohne Verfügbarkeitsgrenzen produziert werden sollen.

Atmosfair, eine gemeinnützige Klimaschutzorganisation mit Sitz in Berlin, hat eine eigene Anlage zur Herstellung von so genanntem „syncrude“ gebaut. Syncrude ist die mittels Power-to-Liquid hergestellte Alternative zu fossilem Rohöl. Dieses Rohöl wird anschließend in der Raffinerie Heide nördlich von Hamburg zu fertigem Treibstoff Jet A1 für Flugzeuge veredelt, in das Gesamtvolumen der Raffinerie eingespeist und an den Flughafen Hamburg geliefert. Diese erste industrielle Anlage ist bislang einzigartig in Deutschland. Den Regelbetrieb plant atmosfair für das erste Quartal 2022.

Über Kühne+Nagel

Mit 74.000 Mitarbeitenden an nahezu 1.400 Standorten in über 100 Ländern zählt Kühne+Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Landverkehre und Kontraktlogistik mit klarer Ausrichtung auf integrierte Logistikangebote. Ausführlichere Informationen zum Angebot von Kühne+Nagel zur Verwendung von Sustainable Aviation Fuel (SAF) finden Sie unter: Kühne+Nagel SAF webpage