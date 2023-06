Lufthansa Cargo erweitert Mexiko Angebot

Lufthansa Cargo wird ab dem 7. Juli 2023 alle B777-Frachterflüge, die bislang den internationalen Flughafen Mexiko-Stadt (MEX, auch bekannt als Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM) ansteuerten, dauerhaft zum internationalen Flughafen Felipe Ángeles (NLU, auch genannt Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA), durchführen. Damit folgt Lufthansa Cargo den Vorgaben aus einem erlassenen Dekret der mexikanischen Regierung, welches Airlines künftig Frachterflüge zum Flughafen von Mexiko-Stadt (MEX) aus Kapazitätsgründen untersagt.

Frachtairlines steuern ab Anfang Juli den modernen Flughafen Felipe Ángeles (NLU) rund 45 km nordöstlich von Mexiko-Stadt an. Der Flughafen ist seit letztem Jahr in Betrieb und liegt auf dem Areal eines ehemaligen Militärflugplatzes, umgeben von einer weiterhin stetig wachsenden Infrastruktur.

Lufthansa Cargo bietet im aktuellen Sommerflugplan 2023 insgesamt sechs Frachterverbindungen mit Flugzeugen des Typs Boeing 777F an den zweiten Großflughafen von Mexiko-Stadt, Felipe Ángeles (NLU), an. Die Frachter starten vom Hub in Frankfurt (FRA) dienstags bis sonntags um die Mittagszeit und erreichen ihr Ziel am Flughafen Felipe Ángeles (NLU) in den frühen Nachtstunden. Buchbar sind die Frachterflüge ab dem 16. Juni. Kunden finden Lufthansa Cargo künftig am Flughafen Felipe Ángeles (NLU) am Terminal Logistics Recinto Fiscalizado Almacén #12 CR293.

Ergänzend zu den Frachterverbindungen transportieren auch Passagierflugzeuge von Lufthansa Airlines regelmäßig Güter als Belly Cargo nach Mexiko-Stadt (MEX) im Osten der mexikanischen Metropole. Sieben wöchentlichen Direktflüge von Frankfurt mit der Boeing 747-8 sowie drei wöchentlichen Airbus A350-Verbindungen ab München steuern unverändert den Flughafen Mexiko-Stadt (MEX) an. Lufthansa Cargo stellt mit entsprechenden LKW-Shuttleservices sicher, dass die Transferzeit von Frachtsendungen zwischen den beiden mexikanischen Hauptstadtflughäfen schnell und effizient erfolgt.

„Im Rahmen der nötigen Verlagerung der Frachterflüge an den nordöstlichen Flughafen von Mexiko-Stadt ist es uns in kürzester Zeit gelungen, sowohl die Import- und Exportprozesse vor Ort gemäß der gewohnt hohen Standards zu etablieren als auch einen schnellen und zuverlässigen nächtlichen LKW-Transport für Frachtsendungen zwischen NLU und MEX einzurichten“, erklärt Frank Nozinsky, Director, Sales & Handling, Mexico, Colombia, Ecuador, Central America and Caribbean bei Lufthansa Cargo.

„Mexiko-Stadt ist eine sehr nachgefragte Cargo-Destination. Wir freuen uns daher sehr, gemeinsam mit Lufthansa Airlines an beiden internationalen Flughäfen präsent zu sein und hier unseren Kunden zusammen mit unseren Warehouse-Partnern nahtlose Verbindungen für ihre Frachttransporte anzubieten“, ergänzt Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.