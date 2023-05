Lufthansa Cargo digitalisiert weiter

Auf der diesjährigen transport logistic Messe in München haben Lufthansa Cargo und CHAMP Cargosystems angekündigt, die Integration und Nutzung von ONE Record aktiv voranzutreiben. Um eine flächendeckende Einführung eines modernen Datenaustauschs zu unterstützen, verpflichten sich beide Unternehmen, den ONE Record-Standard in ihren jeweiligen IT-Infrastrukturen zu implementieren, um den Datenaustausch über 1R in Zukunft zu ermöglichen.

Als ersten Schritt zur Modernisierung der Infrastruktur für den Datenaustausch in der Branche planen beide Unternehmen, noch in diesem Jahr eine offene, auf ONE Record basierende API für die Sendungsverfolgung bereitzustellen. Darüber hinaus konzentrieren sich beide Unternehmen darauf, die grundlegende Fähigkeit zur Verarbeitung von Sendungsdaten über ONE Record zu implementieren.

ONE Record ist ein moderner und kostenloser Standard für den Datenaustausch in der Transportbranche. Er wurde in gemeinsamer Anstrengung der Branche unter der Leitung der IATA entwickelt, um die Grenzen des derzeitigen Datenaustauschsystems zu überwinden. Nach jahrelanger Erprobung und teilweiser operativer Umsetzung ist ONE Record nun endlich bereit für die Einführung auf einer erweiterten Ebene.

„Daten sind entscheidend für den Erfolg unserer Branche, wir arbeiten zu lange mit veralteten Datenformaten und Infrastrukturen. ONE Record hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Informationen austauschen, zu revolutionieren. Es eröffnet Möglichkeiten für eine grundlegende Optimierung der Produktion auf der Grundlage eines qualitativ hochwertigen Datenaustauschs“, sagte Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo.

„CHAMP ist bestrebt, die Einführung von IATA ONE Record in der Transportindustrie weltweit zu beschleunigen“, sagt Chris McDermott, CEO von CHAMP Cargosystems. „Wir sind davon überzeugt, dass dieser offene Datenaustauschstandard die Informationssilos aufbrechen und die betriebliche Effizienz dank besserer Datengenauigkeit und -vollständigkeit verbessern wird.“

Lufthansa Cargo und CHAMP ermutigen alle Partner und Kunden entlang der Lieferkette, sich diesem Bestreben zur Modernisierung der Transportindustrie anzuschließen.