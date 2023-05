Lufthansa Cargo baut in Frankfurt aus

Ziel der Partnerschaft ist es, das eCommerce-Geschäft am Frankfurter Flughafen weiter auszubauen. Dafür schaffen beide Unternehmen ein neues eCommerce-Terminal in der Cargo City Süd. Der neue Schwerpunkt im Süden des Frankfurter Flughafens erschließt einen weiteren wichtigen Stützpunkt in Richtung des asiatischen Marktes. Airlines aus Asien, die häufig im südlichen Teil des Hubs in Frankfurt landen, können so die integrierten Lösungen der Unternehmen nutzen und eCommerce Sendungen automatisiert und schnell abfertigen lassen.

„Wir wollen der führende Experte für eCommerce Verzollung in Deutschland werden. Dafür haben wir eine eigene Software entwickelt, die alle nötigen Verzollungsprozesse digitalisiert und durch den hohen Automatisierungsgrad in der Lage ist, große Auftragsvolumen in sehr kurzer Zeit abzuwickeln“, so Uwe Glunz, Managing Director von CB Customs Broker. „Die neue Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein hin zu dieser Vision und ermöglicht es uns, unsere integrierten und automatisierten Lösungen nun auch in der Cargo City Süd anzubieten. Mit GEORGI Handling haben wir einen Partner gefunden, der zuverlässig und schnell die physische Abwicklung direkt vor Ort betreut. Damit schaffen wir ein erstklassiges, innovatives Angebot speziell für den asiatischen Raum.“

Das neue eCommerce-Terminal wird in der Anfangsphase auf rund 5.000 Quadratmetern in der bestehenden Frachthalle von GEORGI Handling im Gebäude 568 auf dem Gelände der Cargo City Süd betrieben werden. Mit steigendem eCommerce Volumen am Standort Frankfurt ist mittelfristig der Betrieb einer eigenständigen Halle mit zugeschnittenen Prozessen für die Abfertigung von eCommerce Sendungen geplant. Langfristig wird in einer letzten Ausbaustufe eine vollautomatische Sortieranlage potentiellen Kunden eine state-of-the-art Abfertigung gewährleisten.

„Wir wollen den eCommerce-Markt am Frankfurter Flughafen aktiv ausbauen. Zusammen mit unseren Töchtern haben wir dafür eine Reihe von innovativen Lösungen entwickelt, die es uns ermöglicht, ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden umzusetzen“, kommentiert Ashwin Bhat, CEO von Lufthansa Cargo. „Die neue Partnerschaft unseres Zollexperten CB Customs Broker mit GEORGI ist ein wichtiger und guter weiterer Schritt in diese Richtung.“