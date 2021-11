Lufthansa Cargo, eines der weltweit führenden Unternehmen im Luftfrachttransport, und WiseTech Global, ein führender Anbieter von Logistiklösungen, etablieren derzeit eine direkte eBooking-Verbindung zwischen ihren Systemen, um den eBooking-Prozess für Nutzer der CargoWise-Plattform für Logistikdienstleistungen weltweit zu verbessern.

Mit Beginn der ersten Testläufe wird die Integration CargoWise-Kunden einen vereinfachten Buchungsprozess innerhalb ihrer eigenen IT-Systeme bieten, der Luftfrachtraten, Flugverfügbarkeiten und die Buchungsbestätigung in Echtzeit liefert. Dabei erhöht die API basierte Anbindung die Produktivität der Spediteure, ersetzt manuelle, fehleranfällige Dateneingabe zwischen verschiedenen Systemen und sorgt somit für mehr Transparenz Ressourcen und reduziert Kosten.

Ashwin Bhat, Vorstand Produkt und Vertrieb bei Lufthansa Cargo: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit WiseTech Global bei dieser eBooking-Verbindung. In einem sich rasant verändernden Umfeld der Luftfrachtbranche bietet die Möglichkeit der direkten Anbindung an CargoWise unseren Kunden Buchungsmöglichkeiten über ihre eigenen Systeme. Von dieser eBooking-Verbindung profitieren nicht nur unsere Kunden durch höhere Effizienz und Produktivität, sondern sie ermöglicht und unterstützt auch die Digitalisierung des ganzen Logistikbereiches. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit WiseTech Global auszubauen, um für unsere Kunden einen Mehrwert zu schaffen und die digitale Transformation der gesamten Branche voranzutreiben."

Scott McCorquodale, Chief Automation Officer, Air Cargo bei WiseTech Global: „Die Partnerschaft zwischen CargoWise und Lufthansa Cargo ist ein Gewinn für unsere jeweiligen Kunden und die Branche im Allgemeinen. Während wir weiterhin die globale Anbindung an die weltgrößten Spediteure sicherstellen, bietet diese eBooking-Funktionalität Logistikunternehmen sofort verfügbare wichtige Informationen wie Frachtraten und Flugverfügbarkeit, ergänzt durch aktuellste Flugplaninformationen und eine verbesserte Transparenz der Sendungsverfolgung. Ein effizienter Informationsfluss innerhalb der Branche ist von entscheidender Bedeutung. Diese erste direkte Datenschnittstelle für eBookings ist der Beginn unserer Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo. Weitere Funktionen sind bereits in Planung, um unseren Kunden in Zukunft zusätzliche Vorteile zu bieten.

Es steht außer Frage, dass kontinuierliche Investitionen in den Einsatz der richtigen Technologie Fluggesellschaften und Spediteure in eine starke Position für die Zukunft bringen werden. Lufthansa Cargo ist nicht nur einer der größten Global Player im Bereich der Luftfrachtkapazitäten, sondern zeigt auch, dass sie bei der Einführung von Technologien in der Branche führend ist, und wir unterstützen diese Partnerschaft, um unsere Lösungen für die Luftfrachtkonnektivität zu verbessern.“

Die Verbindung zwischen dem Buchungssystem von Lufthansa Cargo und der CargoWise-Plattform basiert auf einer API, die es den CargoWise-Nutzern ermöglicht, die Angebote der Luftfrachtgesellschaft in Echtzeit zu buchen. Alle Beteiligten profitieren von maximaler Effizienz. API-Verbindungen sind eine der wichtigsten Faktoren, um alle Beteiligten innerhalb der Lieferkette miteinander zu verbinden und die Luftfracht schneller und effizienter zu machen und darüber hinaus die Datenqualität zu verbessern.

Über WiseTech Global und CargoWise

WiseTech Global ist ein führender Entwickler und Anbieter von Softwarelösungen für die Logistikbranche weltweit. Zu unseren Kunden zählen über 18.000 Logistikunternehmen in mehr als 165 Ländern, darunter 41 der 50 größten globalen Logistikdienstleister und 24 der 25 größten Speditionsunternehmen weltweit. Unser Flaggschiff, CargoWise, bildet ein integrales Glied in der globalen Lieferkette und ist eine einheitliche, tief integrierte und wahrlich globale Plattform, die darauf ausgelegt ist, die vielfältigen Anforderungen der Logistikbranche zu erfüllen.