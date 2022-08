Ab Ende August vermarktet Lufthansa Cargo mit der Indienststellung eines weiteren Boeing-Frachters des Typs 777F weitere Kapazitäten. Ein weiterer Airbus A321F ergänzt ab Oktober das Mittelstreckenangebot. Damit verbundene Anpassungen und Erweiterungen des Flugplans auf der Kurz- und Mittelstrecke sind derzeit noch in Planung.

Der aktuelle Winterflugplan 2022-2023 von Lufthansa Cargo besteht aus insgesamt 78 wöchentlichen Boeing 777F-Frachterverbindungen. Allein auf Asienrouten stehen Kunden 38 wöchentliche Verbindungen zu attraktiven Zielen zur Auswahl. Neu im Programm ist die Destination Hanoi (HAN). Hanoi wird von Frankfurt via Mumbai (BOM) ab Anfang November zwei Mal wöchentlich bedient. Lufthansa Cargo fliegt bereits zwei Mal wöchentlich von Frankfurt via Bangkok (BKK) nach Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN), somit verdoppelt die Frachtairline ihre Präsenz in Vietnam. Darüber hinaus wird das Angebot von Frankfurt via Kansai (KIX) nach Seoul (ICN) von drei auf vier wöchentliche Flüge erhöht. Auch die Frequenz nach Hongkong (HKG), China, wird von vier auf fünf wöchentliche Flüge aufgestockt.

Zusätzliche Frequenzen werden auch auf den künftig 34 wöchentlichen Frachterrotationen zwischen Europa und Nordamerika angeboten: Das Angebot von Frankfurt nach Mexiko-Stadt (MEX) wird von fünf auf sechs und nach Chicago (ORD) von sieben auf acht Flüge pro Woche erweitert.

An den bewährten vier wöchentlichen Routings nach Südamerika und zwei wöchentlichen Verbindungen innerhalb Europas mit der B777F nach Tel Aviv (TLV) und Kairo (CAI) hält Lufthansa Cargo im Winterflugplan unverändert fest.

„Wir beobachten eine starke Nachfrage nach unserem Produkt in Richtung Nordamerika sowie auch ins wirtschaftsstarke Asien. Besonders Vietnam ist ein klarer Wachstumsmarkt und ich freue mich sehr, dass wir dort eine neue Station aufbauen und so unseren Kunden ein attraktives Angebot für qualitativ hochwertige Frachttransporte in diese Region anbieten können“, so Ashwin Bhat, Vorstand Produkt und Vertrieb von Lufthansa Cargo.

Der aktuelle Winterflugplan tritt am 30. Oktober 2022 in Kraft. Neben dem Frachterangebot bestehend aus elf Boeing 777F von Lufthansa Cargo und fünf Maschinen desselben Typs bei AeroLogic vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten von wöchentlich über 6.000 Flügen von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings Discover und SunExpress.

