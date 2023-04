Lufthansa Airbus A380 in München

Am 12. April 2023 kehrte der erste reaktivierte Airbus A380 von Lufthansa nach dreijähriger Pause an den Flughafen München zurück.

Der überführte Superjumbo soll nach einer Corona bedingten Pause ab Juni wieder zwischen München und Boston auf die Linie gehen. Lufthansa hatte ihre 13 Airbus A380 während der Pandemie im spanischen Teruel eingemottet und wird sie nun teilweise wieder reaktivieren. Im Januar 2023 verbrachte der Airbus A380 mit dem Kennzeichen D-AIMK 30 Tage in der Wartung bei Lufthansa Technik am Manila International Airport.

Der neun Jahre alte Superjumbo wurde nun am gestrigen Mittwoch von Frankfurt über Leipzig nach München überflogen, wo er am Mittag um 12:30 Uhr landete. Lufthansa wird Ende 2023 insgesamt wieder vier Airbus A380 in München stationiert haben.