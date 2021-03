Wegen Corona gibt es ab dem Flughafen Münster Osnabrück keine Linienverbindung mehr, ab dem 15. März will Lufthansa laut einer Pressemeldung des Flughafens wieder nach München starten.

Lufthansa hat die Wiederaufnahme der Verbindungen vom Flughafen Münster Osnabrück (FMO) nach München und Frankfurt angekündigt. Bereits ab dem 15. März wird Lufthansa wieder Flüge in die bayerische Landeshauptstadt anbieten. Je nach Verkehrstag werden bis zu drei tägliche Abflüge angeboten. In den folgenden Wochen stockt Lufthansa die Frequenzen weiter auf. Mit 235.000 Fluggästen im Jahr 2019 war die Verbindung nach München die aufkommensstärkste Strecke am FMO.

Auch für den Re-Start der Flüge zum Flughafen Frankfurt hat Lufthansa jetzt einen Zeitpunkt kommuniziert. Ab dem 28. Juni plant Lufthansa zunächst wieder, zweimal täglich zum größten deutschen Airport zu fliegen. Die Flüge nach Frankfurt werden traditionell vor allem von Fluggästen genutzt, die dort in das europa- und weltweite Streckennetz der Lufthansa umsteigen.

„Die Ankündigung der Lufthansa, nach dem Corona-bedingten Lockdown vom FMO wieder zu den beiden großen Drehkreuzen nach München und Frankfurt zu fliegen, ist für den wieder beginnenden Geschäftsreiseverkehr ein sehr positives Signal, das insbesondere den Wünschen der regionalen Wirtschaft Rechnung trägt,“ sagte FMO-Geschäftsführer Prof. Dr. Rainer Schwarz.

FMO