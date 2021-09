Der Frachtumschlag am Leipzig/Halle Airport (LEJ), Europas viertgrößtem Luftfrachtdrehkreuz, wächst weiter deutlich. Erstmals übertrifft das Aufkommen seit Jahresbeginn schon im Monat August mit 1.025.187 Tonnen die 1-Millionen-Marke. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Frachtumschlag um 18,4 Prozent.Allein im August dieses Jahres sind rund 125.505 Tonnen abgefertigt worden. Das entspricht einer Steigerung von 15,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1,38 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, ein neues Rekordergebnis. Die Zahl der Flüge im Frachtverkehr wuchs in den ersten acht Monaten des Jahres um 25,8 Prozent auf über 40.000.

LEJ – Drehkreuz für Express- und E-Commerce-Sendungen, Frachtcharter, Großtiere und medizinische Hilfsgüter

Der Leipzig/Halle Airport zählt zu den am dynamischsten wachsenden Cargo-Airports weltweit. LEJ ist der erste Flughafen in Deutschland, der im August mehr Flüge registrierte als vor der Corona-Krise (August 2019). Als zweitgrößter Luftfrachtumschlagplatz in Deutschland sichert der Airport wichtige Logistik- und Versorgungsketten für die Industrie und Bevölkerung.

Der Flughafen dient in der Pandemie als Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. So sind in den vergangenen Wochen und Monaten – neben dem regulären Verkehr – regelmäßig Frachtcharterflüge abgefertigt worden, die unter anderem Millionen von Corona-Tests transportierten.

LEJ bietet zudem beste Voraussetzungen für den Transport lebender Tiere und verfügt über ein dafür vorgesehenes 1.300 Quadratmeter großes Abfertigungsgebäude. In den vergangenen Monaten sind unter anderem Dutzende Pferde beziehungsweise Fohlen sowie ganze Herden von trächtigen Kühen abgefertigt worden. Der Airport ist das weltweit größte Drehkreuz der DHL sowie das erste regionale Luftfrachtzentrum von Amazon Air in Europa. Damit ist der Airport eines der bedeutendsten Drehkreuze für Express- und E-Commerce-Sendungen. Insgesamt steuern über 80 Fracht-Airlines den Airport an und bedienen ein Streckennetz, das über 270 Ziele weltweit umfasst. Wöchentlich verzeichnet der Airport bis zu 1.300 Starts und Landungen im Frachtverkehr.

