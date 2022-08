Am John F. Kennedy International Airport (JFK) ist der Bau eines neuen Terminal 1 geplant, das neue Terminal wird in Zukunft auch LOT Polish Airlines als Basis dienen.

Darauf haben sich die führende Fluggesellschaft Zentraleuropas und die Port Authority of New York and New Jersey, der Bertreiber des Flughafens, nach rund zweijährigen Verhandlungen verständigt. Neben Etihad Airways und Air France wird Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines damit einer von drei Hauptnutzern des neuen Terminals sein.

Das neue „State of the art“-Terminal ist ausschließlich für internationale Flüge ausgelegt und soll 23 Gates umfassen. Bereits in diesem Sommer ist geplant, mit der Konstruktion des rund 220.000 Quadratmeter großen NTO zu beginnen. Für den Bau, der in verschiedenen Phasen stattfindet – als erstes entsteht eine neue Ankunfts- und Abflughalle –, sind etwa 9,5 Milliarden US-Dollar veranschlagt. Die Kosten trägt ein privates Konsortium mit zahlreichen namhaften Firmen, darunter Ferrovial, Carlyle, JLC Infrastructure und Ullico. Nach abschließender Fertigstellung, die für das Jahr 2030 vorgesehen ist, wird das NTO das größte Terminal am JFK-Flughafen sein.

LOT Polish Airlines wird im NTO unter anderem eine eigene LOT Business Lounge unterhalten. Diese erstreckt über zwei Etagen und bietet den Fluggästen einen direkten Zugang zum Flugzeug.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieses großartigen und in vielerlei Hinsicht wegweisenden Terminals sein werden“, sagte Rafa? Milczarski, CEO und Präsident des Management Boards bei LOT Polish Airlines. „Wir verstehen das auch als Anerkennung unserer jetzt fast 50 Jahre währenden Partnerschaft mit dem John F. Kennedy International Airport.“

Flugnummer LO 007 als Hommage an James Bond

LOT Polish Airlines fliegt seit 1973 von Warschau nach New York. Im gleichen Jahr kam auch der James-Bond-Klassiker „Leben und sterben lassen“ mit Roger Moore in der Rolle des britischen Geheimagenten in die Kinos, der unter anderem in New York und auch am JFK spielt. Daher trägt seitdem der Flug von LOT Polish Airlines von der polnischen Hauptstadt in den „Big Apple“ traditionell die Nummer 007.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, China, Japan, Südkorea, Indien und Sri Lanka. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

