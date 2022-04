LOT Polish Airlines, Mitglied der Star Alliance, baut das Streckennetz in Richtung Zentralasien weiter aus und nimmt ab dem 27. Mai 2022 erstmals Linienflüge nach Baku auf. Insgesamt wird die Hauptstadt von Aserbaidschan viermal pro Woche nonstop ab Warschau bedient.

Die neuen Flüge nach Baku ab dem Star-Alliance-Drehkreuz Warschau starten jeweils mit einer Boeing 737-800 in den Abendstunden, so dass die Passagiere in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages ihr Reiseziel erreichen. Der Abflug dienstags und freitags erfolgt um 23:00 Uhr mit Ankunft am Zielort um 5:10 Uhr Ortszeit. Mittwochs und samstags starten die Flüge ab dem Chopin-Flughafen in Warschau um 20:45 Uhr und landen in Baku um 2:55 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit auf dieser Strecke beläuft sich auf 4:10 Stunden. Auf dem Rückweg erfolgt der Abflug aus Baku mittwochs und samstags um 6 Uhr (Ankunft in Warschau um 8:30 Uhr Ortszeit nach 4:30 Stunden Flugzeit), donnerstags und sonntags um 3:45 Uhr (Ankunft in Warschau um 6:15 Uhr).

„Baku ist eine wichtige Ergänzung unseres weltweiten Streckennetzes“, sagte Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy and India von LOT Polish Airlines. „Unter anderem wegen der reichen Vorkommen von Bodenschätzen ist Aserbaidschan ein wichtiges Ziel im Geschäftsreiseverkehr, während Baku einst eine bedeutende Station von Handelswegen zwischen Asien und Europa war, was die Stadt auch für touristische Besucher sowie VFR-Verkehr außerordentlich interessant macht.“

Ab Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gibt es attraktive Verbindungen mit kurzen Umsteigezeiten in Warschau

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 19:10 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

8:00 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 19:50 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:20 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 19:50 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:20 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 19:35 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:10 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 19:30 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:40 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:00 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Mailand

Abflug in Mailand um 19:45 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:25 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 19:35 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Venedig

Abflug in Wien um 19:20 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:50 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 19:30 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:40 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:15 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 19:50 Uhr, Ankunft in Baku um 5:10 Uhr am nächsten Morgen

7:20 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:15 Stunden Aufenthalt in Warschau