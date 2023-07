LOT mit neuer Linie nach Taschkent

Außerdem setzt die polnische Fluglinie, seit vielen Jahren ein Mitglied der Star Alliance, ihr Engagement am Flughafen Warschau-Radom fort und bietet von dort ganzjährig Flüge nach Paris und Rom an.

Mit Taschkent bedient LOT Polish Airlines künftig ein weiteres bedeutendes Ziel in Zentralasien. Die Hauptstadt Usbekistans war einst eine wichtige Station entlang der Seidenstraße und ist heute sowohl für Geschäftsleute wie auch für Urlaubsreisende von hohem Interesse. LOT Polish Airlines führt die Flüge ab 23. Februar 2024 jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag durch. Der Abflug ab dem globalen Drehkreuz der Fluggesellschaft, dem Chopin-Flughafen Warschau, erfolgt jeweils um 23 Uhr, die Landung in Taschkent ist nach 6:05 Stunden Flugzeit um 9:05 Uhr am nächsten Morgen. Die Flüge von Taschkent nach Warschau starten jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 10:15 Uhr und erreichen die polnische Metropole um 13 Uhr (6:45 Stunden Flugzeit). Auf der Verbindung zwischen Warschau und Taschkent setzt LOT Polish Airlines moderne Boeing 737MAX8 ein.

Fluggästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz offeriert LOT Polish Airlines attraktive Anschlussflüge mit nur kurzem Aufenthalt zum Umsteigen in Warschau. So lässt sich Taschkent beispielsweise ab Düsseldorf, Frankfurt und Zürich innerhalb von 9:15 Stunden erreichen.

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 18:40 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 10:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 80 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 85 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 19:30 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:35 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 2:00 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 19:30 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:35 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 85 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 19:40 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:25 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 70 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 19:50 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 9:15 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 70 Minuten Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 18:45 Uhr, Ankunft in Taschkent am nächsten Tag um 9:05 Uhr Ortszeit; 10:20 Stunden Gesamtreisezeit einschließlich 3:00 Stunden Aufenthalt in Warschau

Da Usbekistan im Frühjahr nicht auf die Sommerzeit wechselt, ändern sich während der Sommermonate die Ankunfts- und Abflugzeiten in Taschkent entsprechend.

Auch im Winter Flüge ab Warschau-Radom

Im Mai dieses Jahres hat LOT Polish Airlines neu Flüge ab Warschau-Radom aufgenommen. Der Flughafen befindet sich rund 100 Kilometer südlich der polnischen Hauptstadt sowie nahe der Städte Krakau, Kattowitz und Lublin. Von dort fliegt die Airline jeweils dreimal pro Woche nach Paris und Rom. Dank der hervorragenden Auslastung der Flüge von jeweils deutlich über 80 Prozent werden beide Strecken jetzt auch während der Wintersaison bedient.