LATAM wird ausgezeichnet

Bei den Onboard Hospitality Awards 2023, die von der führenden englischen Zeitschrift Onboard Hospitality organisiert werden, wurde die LATAM-Gruppe in der Kategorie Nachhaltigkeit für die Umsetzung von drei Kreislaufwirtschaftsprojekten an Bord ausgezeichnet. Diese Maßnahmen sind Teil der Verpflichtung der Fluggesellschaft, bis 2023 auf Einwegplastik zu verzichten und bis 2027 keinen Abfall auf der Deponie zu entsorgen.

Die erste Initiative ist der Ersatz von Einwegplastik durch organische Materialien wie Papier für neue Gläser, Bambus für Besteck, Zuckerrohr für Behälterdeckel oder durch rotierende Lösungen für die Taschen in den Business-Kabinen. Das Zweite ist das Programm „Recycle your travel“, das die Trennung von Abfällen fördert, die beim Service an Bord entstehen, um anschließend recycelt zu werden. Dieses Programm wird bereits auf Inlandsflügen in Chile, Peru, Ecuador und Kolumbien eingesetzt.

Das dritte Projekt ist „Second Flight“, bei dem die Uniformen und Sitze der Fluggesellschaft einer zweiten Verwendung zugeführt werden können. Zu diesem Zweck verwandeln südamerikanische Kunsthandwerker und Unternehmer diese Elemente in neue Produkte, wie z. B. Passhalter, Gepäckanhänger, Taschen und Schlüsselanhänger, um nur einige zu nennen.

„Diese Auszeichnung ist eine sehr wichtige Anerkennung für unsere Arbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft und ermöglicht es uns, jeden Tag ein nachhaltigeres Erlebnis an Bord zu bieten. Wir haben uns verpflichtet, bis 2023 auf Einwegplastik zu verzichten und bis 2027 keine Abfälle mehr auf Deponien zu entsorgen. Vor zwei Jahren haben wir uns verpflichtet, von einem linearen Modell zu einem Kreislaufmodell überzugehen, bei dem Abfall zu einer Ressource mit einer neuen Verwendung wird. Diese Fortschritte sind erst der Anfang. Wir werden an weiteren Initiativen arbeiten, die es uns ermöglichen, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, kommentiert Juan José Tohá, Direktor für Unternehmensangelegenheiten und Nachhaltigkeit der LATAM-Gruppe.

Im Mai 2021 hat die LATAM-Gruppe ihre überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, in der sie sich anspruchsvolle Ziele gesetzt hat: Kohlenstoffneutralität bis 2050, Abschaffung von Einwegplastik bis 2023 und bis 2027 eine Null-Abfall-Strategie, um in den nächsten 30 Jahren zum Schutz der südamerikanischen Ökosysteme beizutragen.