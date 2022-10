Nachdem das US-Verkehrsministerium die endgültige Genehmigung für ihr Joint Venture erteilt hat, werden Delta Air Lines und die LATAM-Gruppe eng zusammenarbeiten, um die führende Airline-Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten/Kanada und Südamerika (Brasilien, Chile, Kolumbien, Paraguay, Peru und Uruguay) zu schaffen und den amerikanischen Kontinent mit der Welt zu verbinden.

Sobald die Genehmigung umgesetzt ist, können Delta und die LATAM Airlines Group, LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia, LATAM Airlines Peru und LATAM Airlines Paraguay damit beginnen, neue Kunden- und Frachtvorteile zu erschließen – einschließlich verbessertem Service und erweitertem Streckenangebot. Dadurch werden die bereits bestehenden Codeshare-Routen und gegenseitigen Treuevorteile ergänzt. Weitere Einzelheiten zu den Vorteilen der Partnerschaft werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

„Deltas Partnerschaft mit LATAM wird dazu beitragen, den Markt zwischen Nord- und Südamerika zu vergrößern und den Kunden erhebliche und dringend benötigte Vorteile zu bieten. Wir sind froh über die endgültige Genehmigung durch das US-Verkehrsministerium“, sagte Ed Bastian, Chief Executive Officer von Delta. „Jetzt können wir eng mit LATAM zusammenarbeiten und das Reiseerlebnis für unsere gemeinsamen Kunden verbessern. Auch für unsere Mitarbeiter schaffen wir dadurch noch mehr Möglichkeiten.“

„Die Genehmigung des US-Verkehrsministeriums ist der Startschuss für die Zusammenarbeit mit Delta, um den Kunden von LATAM und Delta mehr und bessere Vorteile zu bieten, wie zum Beispiel schnellere Verbindungen und das gemeinsame Sammeln von Meilen in Vielfliegerprogrammen und vieles mehr. Ich bin sicher, dass wir im Laufe der Zeit die besten Verbindungen anbieten können und dabei eine nachhaltige Perspektive für die Zukunft einnehmen werden“, sagte Roberto Alvo, CEO der LATAM Airlines Group.

Delta und LATAM kündigten bereits 2019 an, dass sie die führende Airline-Partnerschaft in ganz Amerika bilden würden, mit dem Ziel, das Reiseangebot zwischen Nord- und Südamerika deutlich zu erweitern und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Seitdem haben die Partner eine Reihe von Meilensteinen erreicht, darunter das gegenseitige Sammeln/Einlösen von Vielfliegermeilen, gegenseitige Elite-Vielflieger-Vorteile, gemeinsame Terminals an Drehkreuzflughäfen wie New York JFK, São Paulo (Brasilien) und Santiago (Chile). Darüber hinaus erhalten die Passagiere Zugang zu 53 Delta Sky Club Lounges in den USA und fünf LATAM Lounges in Südamerika, darunter Deltas neuem und beeindruckenden Sky Club in Los Angeles sowie die neue LATAM Lounge Santiago de Chile, die größte Kundenlounge in Südamerika.

Im Jahr 2020 führten Delta und LATAM ihre ersten Codeshare-Dienste in Südamerika ein. Im Jahr 2021 wurden die Codeshare-Dienste auf 20 Routen zwischen den USA und Südamerika sowie auf Verbindungen zu einer breiten Palette inländischer und regionaler Ziele von ihren Drehkreuzen in Atlanta, New York, Los Angeles, Santiago, Lima, Bogota und São Paulo ausgeweitet, um die Konnektivität zwischen den beiden Regionen zu verbessern.

Ein gemeinsames Engagement zwischen zwei führenden globalen Marken

Das Joint Venture zwischen Delta und LATAM bringt zwei führende globale Marken zusammen, die sich der Innovation, der kontinuierlichen Verbesserung des Kundenerlebnisses, der Vielfalt, der Gleichberechtigung und der Integration sowie dem Umweltschutz verschrieben haben. Während der gesamten Pandemie haben die Airlines ihren kundenorientierten Ansatz beibehalten und Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um ihre Mitarbeiter und Kunden zu schützen, und gleichzeitig flexible Reiserichtlinien angeboten, damit sie sich keine Sorgen machen müssen. Delta und LATAM verpflichten sich, ihre Ziele in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben.

