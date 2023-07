LATAM fliegt Überführungsflug mit SAF

Der Flug, bei dem ein Treibstoffgemisch mit 30 Prozent SAF aus gebrauchtem Speiseöl verwendet wurde, erfolgte mit einer A320neo, einem Flugzeug mit fortschrittlicher Technologie zur Senkung des Treibstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen. Die sukzessive Erneuerung der LATAM-Flotte wird es der Gruppe ermöglichen, bis zum Ende dieses Jahrzehnts mehr als 100 Flugzeuge der A320neo-Familie in Betrieb zu nehmen.

Bis Ende dieses Jahres wird LATAM im Rahmen des Erneuerungsplans voraussichtlich 31 Flugzeuge der A320neo-Familie in die Flotte integrieren, so dass die Gruppe bis Ende 2023 eine Gesamtflotte von 323 Flugzeugen erreichen wird. Damit wird LATAM nicht nur ihre derzeitige Flotte von Flugzeugen der neuen Generation ergänzen, sondern auch zu einer der modernsten und effizientesten Airlines in Südamerika werden und ihre Konnektivität weiter verbessern. Derzeit bietet die Gruppe täglich 1.500 Flüge zu 147 Zielen in 24 Ländern an.

Nachhaltiger Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) ist ein Kraftstoff, der aus alternativen Rohstoffen wie Abfällen, Fetten und Ölen gewonnen wird, die während ihres Lebenszyklus zu einem CO2-armen Kraftstoff verarbeitet werden. In diesem Fall wurde den 30 Prozent SAF, die für den Flug verwendet wurden, ein CO2-Reduktionsfaktor von rund 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Kraftstoff zugeschrieben. (Gemäß der ICAO-Richtlinie Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels“)

„Dieser Flug ist ein gemeinsames Projekt von LATAM und Airbus und stellt einen unserer konkretesten Fortschritte im Rahmen der Konzernagenda für die Verwendung von SAF dar. Letztes Jahr haben wir angekündigt, dass wir bis 2030 einen SAF-Anteil von fünf Prozent erreichen wollen, wobei wir der Produktion in Südamerika Vorrang einräumen. Wir haben dies getan, weil wir davon überzeugt sind, dass nachhaltige Flugkraftstoffe eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Branche spielen werden“, sagte der Finanzvorstand der LATAM-Gruppe, Ramiro Alfonsín.

Er fügt hinzu: „Die weltweit verfügbaren Mengen an SAF sind heute noch sehr begrenzt und der Zugang zu dieser Art von Kraftstoff in Südamerika stellt weiterhin eine der größten Herausforderungen bei der Dekarbonisierung der Industrie dar.“ Südamerika hat ein großes Potenzial für die Produktion von SAF und kann damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Deshalb ist es wichtig, eine Agenda voranzutreiben, die verschiedene Interessengruppen einbezieht, um die SAF-Produktion in unserer Region zu fördern.

Die A320neo bietet eine durchschnittliche Treibstoffersparnis von 15 Prozent im Vergleich zur Vorgängertechnologie, die auf Langstrecken bis zu 20 Prozent betragen kann. Nach Angaben des Herstellers konnte die A320neo-Familie seit ihrer Indienststellung die Erzeugung von rund 20 Millionen Tonnen CO2 vermeiden und ihren akustischen Fußabdruck um bis zu 50 Prozent reduzieren.

Im Mai 2021 hat die LATAM-Gruppe ihre erneuerte Nachhaltigkeitsstrategie vorgestellt, in der sie sich anspruchsvolle Ziele gesetzt hat: Kohlenstoffneutralität bis 2050, die Abschaffung von Einwegplastik bis 2023 und die Vermeidung von Deponieabfällen bis 2027, um in den nächsten 30 Jahren zum Schutz der südamerikanischen Ökosysteme beizutragen.