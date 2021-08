Lufthansa Aviation Training (LAT) ist der erste Kunde für das neue, hochmoderne Boeing 787 Flight Training Device (FTD) von L3Harris Technologies, das zusammen mit einem zusätzlichen Auftrag für einen Boeing 787 Full Flight Simulator (FFS) eine erstklassige Trainingslösung für das Frankfurter Trainingszentrum von LAT darstellt.

Der Boeing 787 FFS und der FTD werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 an das LAT-Trainingszentrum in Frankfurt geliefert. Die beiden neuen L3Harris-Geräte werden die Ausbildung von Piloten auf diesem neuen Modell unterstützen. L3Harris hat bisher außerdem zwei fortschrittliche A320 FTDs und einen A350 FFS für LAT entwickelt und ausgeliefert.

Mithilfe von FTDs wird es Fluggesellschaften und Trainingsanbietern ermöglicht, die Ausbildungskosten zu senken und gleichzeitig die Effektivität der Pilotenausbildung aufrechtzuerhalten, während sie gleichzeitig die sich ändernden Vorschriften der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und der Federal Aviation Administration (FAA) berücksichtigen. Die jüngsten Änderungen der EASA- und FAA-Vorschriften bieten die Flexibilität und Klarheit, dass ein größerer Anteil der Simulator-Trainingsstunden mit FTDs geflogen werden kann. Dieser Ansatz für gemischte Ausbildungsgeräte verringert die Abhängigkeit von den teureren Full Flight Simulatoren für die Musterberechtigung und einige Elemente der wiederkehrenden Ausbildung. Er trägt auch der Bedeutung einer verbesserten Flexibilität und Kosteneffizienz infolge der Pandemie Rechnung, während gleichzeitig die Standards für die Pilotenausbildung auf Weltklasseniveau beibehalten werden.

„Wir investieren in die Herstellung von Flugtrainingsgeräten und nutzen unser Fachwissen, um Geräte mit fester Basis zu entwickeln. Damit bieten wir den Ausbildern eine größere Auswahl an High-Fidelity-Geräten, die es ihnen ermöglichen, ihre Programme auf die spezifischen Anforderungen von Flugzeugen und Fluggesellschaften zuzuschneiden", so Alan Crawford, President, Commercial Aviation, L3Harris. „Wir freuen uns, dieses neue Gerät für unseren Kunden auf den Markt zu bringen."

„Wir haben bereits eine gute und langjährige Geschäftsbeziehung mit L3Harris als Hersteller. Zwei unserer FTD-Trainingsgeräte, die wir in Wien und Zürich betreiben, sowie unseren A350 Full Flight Simulator in München haben wir von L3Harris bezogen", hebt Matthias Spohr, Geschäftsführer der Lufthansa Aviation Training GmbH, hervor. „Alle Trainingsgeräte überzeugen im täglichen Trainingsbetrieb – nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kunden. Der neu bestellte FFS und der neue FTD des Typs Boeing 787 ergänzen daher nicht nur die bestehende L3Harris-Familie bei LAT, sondern erweitern auch deutlich unser Trainingsportfolio für die Bedürfnisse von Lufthansa Airlines im Zuge der Einführung des neuen Flugzeugtyps sowie für externe Airlinekunden."

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zwölf Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Zum Kundenportfolio gehören über 200 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Flugbegleitern.

Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training sämtliche Flugschulen der Lufthansa Group.

Weitere Informationen zu Lufthansa Aviation Training und zur European Flight Academy gibt es unter www.lufthansa-aviation-training.com und www.european-flight-academy.com.

Über L3Harris Commercial Aviation

L3Harris Commercial Aviation Solutions (CAS) ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Trainingslösungen für Piloten und Ausbilder für eine breite Palette von kommerziellen Plattformen. Das Unternehmen bietet von seinen hochmodernen Schulungszentren aus ein umfassendes Spektrum an Schulungslösungen an, darunter die Ausbildung von Pilotenanwärtern, Airline-Schulungen, die Beschaffung von Flugpersonal und High-Fidelity-Simulationsprodukte. L3Harris CAS hat seinen Hauptsitz im London Training Centre in Crawley, Großbritannien, und bietet Schulungen, Personalbeschaffung und Systemproduktion von den globalen Zentren in Bournemouth und Cranfield in Großbritannien, Florida in den USA und Bangkok in Thailand aus an.

L3Harris Technologies ist ein flexibler, globaler Innovator in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie, der End-to-End-Lösungen anbietet, die den unternehmenskritischen Anforderungen der Kunden entsprechen. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Verteidigungs- und kommerzielle Technologien für die Bereiche Luft, Land, See, Raumfahrt und Cyber Domains. L3Harris erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 18 Milliarden US-Dollar, beschäftigt 48.000 Mitarbeiter und hat Kunden in mehr als 100 Ländern.

