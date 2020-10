Flug AirTransat TS690 landete am Montagmorgen um 07:45 Uhr in Athen und hat damit die Nonstop-Entfernung von 7.651 Kilometern zwischen Montreal und Athen in acht Stunden und zwanzig Minuten überwunden, das ist neuer Rekord. Mit diesem Flug hat AirTransat den längsten Linienflug mit einem Airbus A321LR im Flugplan. Dabei handelt es sich bei diesem Flug nicht um den längsten Nonstopflug mit einem Airbus A321LR, ist aber ganz klar am oberen Ende der Reichweitenleistung für kommerzielle Flüge mit dem Airbus A321LR.