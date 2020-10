Die Genehmigung bezieht sich zunächst auf Türen (Luken, Klappen), Flugsteuerung und Strukturbauteile – unabhängig vom Flugzeugtyp.

Die Werkstatt mit mehr als 1000 m² Fläche befindet sich am Gründungsort der Firma, am Flugplatz Ganderkesee in Niedersachsen. Mit einem zertifizierten NDT-Shop, einer Lackier- und Lagerhalle kann Atlas Air Service alle Arbeiten autark vor Ort durchführen. Zulassungen für weitere FlugzeugKomponenten sind in der Planung.

„Ich bin sehr stolz auf unser Team, das innerhalb von nur sechs Monaten einen komplett neuen Geschäftsbereich aufgebaut hat - inklusive der Genehmigung durch die deutsche Luftfahrtbehörde. Wir werden auf Kundenwunsch konsequent weitere Komponenten in unsere Genehmigungsliste aufnehmen. Unser Ziel ist es, ein weltweiter Ersatzteillieferant für überholte Flugzeugkomponenten zu werden.“, so Gregor Bremer, technischer Vorstand der Atlas Air Service AG.

Atlas Air Service AG ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden und hat sich zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Augsburg Air Service GmbH für die Flugzeugmarken Embraer, Cessna und Beechcraft europaweit einen Namen gemacht.