Dank einer deutlichen Erholung in der zweiten Jahreshälfte konnte der Flughafen Genf 2021 total 5,92 Millionen Passagiere abfertigen, gegenüber nur 5,60 Millionen im Jahr 2020.

Allerdings werde der Flughafen Genf im März einen weiteren hohen finanziellen Verlust für das vergangene Jahr bekannt geben, der jedoch geringer ausfallen wird als der Verlust im Jahr 2020, teilte er heute mit.

Im gesamten Jahr 2021 fertigte der Flughafen Genf 5’923’026 Passagiere ab, 5,8 Prozent mehr als 2020, aber 67 Prozent weniger als 2019, da die Pandemie den Flugverkehr stark beeinträchtigt hat. Nach einem ersten Halbjahr mit nur 13 Prozent des Passagieraufkommens von vor der Krise erlebte das zweite Halbjahr ab Juli eine deutliche Erholung, bis Ende November die Omikron-Variante auftrat und zahlreiche Länder neue Reisebeschränkungen erliessen. Zur Erinnerung sei erwähnt, dass der Flughafen Genf 2019 total 17’926’625 Passagiere abgefertigt hat. Gleichzeitig belief sich die Gesamtzahl der Landungen und Starts in den letzten zwölf Monaten auf 99’249 Bewegungen, das sind 14,9 Prozent mehr als im 2020. Im Vergleich zur Situation vor der Krise und trotz einer starken Aktivität im Business-Luftverkehr im Jahr 2021 bleibt die Zahl der Flugbewegungen weit unter den 186’043 Flugbewegungen, die 2019 verzeichnet wurden.

Im Laufe des Jahres 2021 bevorzugten mehrere Fluggesellschaften Flugzeuge der neuesten Generation und trugen damit zur Begrenzung der Lärmemissionen bei. Diese in Kategorie 5 eingestuften Flugzeuge, die weniger Lärm verursachen und weniger Kerosin verbrauchen (darunter die Bombardier CSeries oder A220, A320neo, A350 oder Boeing 787), machten 22,3 Prozent der Flugbewegungen von Linien- und Charterflugzeugen aus, gegenüber 22,8 Prozent im Jahr 2020. Die Flugbewegungen nach 22 Uhr, die 2020 sehr stark zurückgegangen waren, blieben um 57,8 Prozent unter dem Wert von 2019. Insbesondere die ungeplanten Starts von Linien- und Charterflugzeugen nach 22 Uhr beliefen sich auf 296 gegenüber 253 im Jahr 2020 und 1404 im Jahr 2019.

Das Angebot des Flughafens Genf, das 2020 147 Destinationen umfasste, ging leicht zurück und erreichte 2021 insgesamt 139 Destinationen. Allerdings hat der Flughafen Genf fast alle Langstreckenverbindungen wieder aufgenommen, insbesondere mit der Wiedereinführung aller Transatlantikstrecken zum Jahresende. Eine zusätzliche Genugtuung: Die Auslastung auf diesen Strecken war zum Jahresende hoch. Jüngstes Update: Qatar Airways kündigte an, im März nächsten Jahres nach Genf zurückzukehren. Die Marktanteile der zehn grössten Fluggesellschaften im vergangenen Jahr verteilten sich wie folgt: EasyJet (48,6 Prozent), Swiss (12,0 Prozent), Iberia (3,9 Prozent), Air France (3,8 Prozent), KLM (3,1 Prozent), Turkish Airlines (2,7 Prozent), British Airways (2,6 Prozent) TAP Portugal (2,3 Prozent), Emirates (2,1 Prozent) und Brussels Airlines (1,9 Prozent).

Das Jahr 2021 bestätigte die im zweiten Quartal 2020 angelaufene Erholung des Luftfrachtgeschäfts. Die am Flughafen Genf abgefertigte Jahrestonnage belief sich auf 58’094 Tonnen, was einem Anstieg von 14,7 Prozent im Vergleich zu 2020 und einem Rückgang von 27,9 Prozent im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie, entspricht. Alle Geschäftssegmente folgten diesem Aufwärtstrend, der durch eine positive Wirtschaftskonjunktur und die allmähliche Wiederherstellung des Langstreckennetzes unterstützt wurde, um die Verbindungen von und nach Genf zu erhöhen. Die Fracht, die in den Frachträumen von Passagierflugzeugen transportiert wurde, verzeichnete den stärksten Anstieg (+19,1 Prozent), gefolgt von der Fracht, die von Fluggesellschaften (+12,4 Prozent) und Dienstleistern (+9,2 Prozent) transportiert wurde. Der Anteil der Export-, Import- und Transitfracht an der Gesamtfracht am Flughafen Genf betrug 37,5 Prozent, 37,7 Prozent und 24,8 Prozent. Emirates dominierte die Spitze der im Luftfrachtgeschäft tätigen Linienfluggesellschaften mit einem Marktanteil von 32,7 Prozent, gefolgt von Etihad (17,5 Prozent) und Lufthansa (8,3 Prozent). Bei den Expressunternehmen behauptet DHL Express seine Führungsposition in diesem Segment mit einem Marktanteil von 83,6 Prozent vor FedEx (7,2 Prozent) und UPS (7,7 Prozent). Der Jahresbericht 2021, die Finanzberichte und die Liste aller Destinationen werden am 29. März veröffentlicht.

Flughafen Genf, skyNews, pd