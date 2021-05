Singapore Airlines leidet weiter unter der Corona Krise, wie in den Vormonaten flogen auch im April 2021 mit der Airline aus Singapur fast keine Passagiere. Singapore Airlines konnte im April noch gerade einmal 95,9 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril erreichte die Corona Pandemie den Höhepunkt, damals flogen noch einmal zehn Mal weniger Fluggäste mit Singapore. Singapore Airlines hat die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril von 468,3 Millionen Sitzplatzkilometzern auf 3.398 Millionen Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage erreichte im April 488,8 Millionen Sitzplatzkilometer, ein Jahr zuvor waren es gerade einmal 44,6 Tausend. Der Sitzladefaktor hat sich um 4,9 Prozentpunkte auf 14,4 Prozent verbessert, dieses Wachstum soll aber nicht darüber hinwegsehen lassen, dass in den Flugzeugen von Singapore Airlines jeweils 86 von 100 Sitzen nicht belegt waren.

Die Aprilzahlen sind bei Singapore Airlines genauso schlecht ausgefallen wie die Passagierzahlen der Vormonate. Bei Singapore Airlines kann man immer noch keine Erholung von den Corona bedingten Tiefständen ausmachen. Singapore Airlines ist auf das Langstreckengeschäft ausgerichtet und leidet viel stärker unter der COVID-19 Krise als lokal verankerte Fluggesellschaften, die über einen starken Inlandmarkt verfügen.

Singapore Airlines Cargo leidet ebenfalls unter der Krise, wobei sich im Frachtmarkt eine Bodenbildung abzeichnet. Im April wurden noch 79,2 Tausend Tonnen Fracht transportiert (Vorjahresapril 39,4 Tausend Tonnen), das entspricht einem Anstieg von 101 Prozent.

Die Airlines aus der Singapore Group konnten im Berichtsmonat April 2021 leidglich 110,3 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, im Vorjahresapril waren es mit 10,8 Tausend Passagieren noch viel weniger.

Kommentar zu den Passagierzahlen von Singapore Airlines

Die Corona Krise ist bei einigen stark interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März wegen der Corona Pandemie komplett eingebrochen und wird sich über die nächsten drei bis vier Jahre nur langsam erholen. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Scoot leiden unter dieser Pandemie überproportional, da sie stark auf den interkontinentalen Verkehr ausgerichtet sind und dieser wird sich nur erholen, wenn rasch ein Medikament gegen diese Krankheit gefunden wird.