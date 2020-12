Cathay Pacific leidet stark unter der Corona Krise, im Berichtsmonat November konnte die Airline aus Hongkong fast keine Fluggäste an Bord ihrer Langstreckenjets begrüssen.

Bei Hongkongs Fluggesellschaft Cathay Pacific sind im November lediglich 37.815 Fluggäste zugestiegen, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Einbruch von 98,6 Prozent. Das Angebot wurde um 90,9 Prozent auf 1,134 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage ist krisenbedingt um 97,1 Prozent auf 210,103 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresnovember um 61,5 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent verschlechtert, somit blieben durchschnittlich vier von fünf Sitzplätzen in den Langstreckenjets von Cathay Pacific unbesetzt.

Die transportierte Fracht ist um 34,3 Prozent auf 116.853 Tonnen eingebrochen. Die Frachtauslastung lag bei 77,7 Prozent, was einer Verbesserung von neun Prozentpunkten entspricht.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay insgesamt 4,591 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen (Vorjahr 32,238 Millionen Passagiere), das waren 85,8 Prozent weniger als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.