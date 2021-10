So bietet Ryanair gleich 12 neue Verbindungen ab dem Flughafen Karlsruhe Baden-Baden (FKB) an. Im Winterflugplan 2021 geht es nach Agadir, Barcelona-Girona, Faro, Fès, Kyiv-Boryspil, Lissabon, Sevilla, Stockholm-Arlanda, Tel-Aviv, Teneriffa-Süd, Valencia und Zagreb, welche das bestehende Programm nach Alicante, Bari, London-Stansted, Malaga, Palma de Mallorca, Porto und Thessaloniki ergänzen.

Corendon Airlines startet erstmals auch im Winter ab dem FKB: Mit Antalya, Fuerteventura, Gran Canaria und Hurghada werden insgesamt vier neue Ziele aufgenommen.

Wizz Air fliegt neben Belgrad, Pristina, Sibiu/Hermannstadt, Skopje und Timisoara/Temeswar neu nun auch nach Tirana, Tuzla und Varna.

Pobeda nimmt wieder Flüge nach Moskau-Vnukovo auf.

Uwe Kotzan, Geschäftsführer am FKB, freut sich über die zahlreichen Ankündigungen seiner wichtigsten Airlinepartner: „Durch die 20 zusätzlichen Ziele steigt das Angebot am FKB im Winter auf bis zu 68 wöchentliche Abflüge zu 32 Destinationen. Dass wir nur wenige Monate nach dem coronabedingten Lockdown heute wieder so zahlreich Verbindungen anbieten können, ist ein gutes Signal und lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.“

FKB