Die positive Entwicklung am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) hält an. Nachdem bereits im April dieses Jahres ein Rekordergebnis bei den Passagierzahlen im Vergleich zu 2019 erreicht wurde, entwickelten sich die Monate Mai bis August ebenfalls positiv. Im August 2022 wurden 160.163 Passagiere im Linien- und Pauschalverkehr am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden gezählt. Das sind 1.430 Fluggäste mehr als im Vergleichsmonat des Vorkrisenjahres 2019.

„Durch die Anstrengungen und die gute Arbeit unserer Mitarbeiter und Partner konnten alle Aufgaben mit hohem Servicegrad erfüllt werden. Dies ist besonders bemerkenswert, da einige Flüge auf Grund der bekannten Probleme an anderen Flughäfen und im Luftraum nicht immer pünktlich am FKB landeten“ sagt Uwe Kotzan, Geschäftsführer Baden-Airpark.

Am 18.08.22 konnte der 20-millionste Fluggast, welcher den FKB seit der Umwandlung in einen Verkehrsflughafen im Jahre 1997 nutzte, begrüßt werden.

FKB