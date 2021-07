Die Charterfluggesellschaft Just Us Air führt ab dem 8. Juli die Ferienflüge für Green Airlines ab dem Paderborn-Lippstadt Airport und ab dem Flughafen Rostock-Laage durch.

Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A319, wodurch Green Airlines seine Sitzplatzkapazität für das Sommerangebot nochmal ausbaut. Mit dem zusätzlichen Operator stellt Green Airlines außerdem die Verfügbarkeit der Flugzeuge sicher. Die Flüge von Paderborn und Köln nach Sylt und die Flüge ab Groningen werden nach wie vor von German Airways durchgeführt.

Das Flugprogramm ab dem Paderborn-Lippstadt Airport und dem Flughafen Rostock-Laage starten bereits diese Woche. Zunächst werden die Strecken mit einer Boeing 737-300 mit Platz für 146 Passagiere von der Charterfluggesellschaft ALK Airlines bedient. Ab dem 9. Juli übernimmt dann Just Us Air die Durchführung der Flüge. An den Zielen und Flugzeiten ändert sich durch die neu geschlossene Kooperation mit Just Us Air nichts. Im Auftrag von Green Airlines fliegt die Charterfluggesellschaft vom Paderborn-Lippstadt Airport und von Rostock-Laage täglich zu den sonnigen Urlaubsinseln Mallorca, Rhodos, Kreta und Kos. Zum Einsatz kommt ein Airbus A319-100 mit Platz für 144 Passagiere.

Die Just Us Air ist eine rumänische Fluggesellschaft mit Sitz in Bukarest und Basis auf dem Flughafen Craiova. Sie wurde 2017 gegründet und bietet ihre Flugzeuge in erster Linie im Ad-hoc-Charter und Wet-Lease für andere Fluggesellschaften wie etwa TUIfly an.

Als aufstrebende Airline sind wir mit verschiedenen Carriern in Gesprächen, um unser Fluggerät dynamisch an die Nachfrage anzupassen. Dies sichert zudem den stetigen Ausbau unseres Flugprogramms. German Airways bleibt dabei weiterhin unser Partner. Heute starten die ersten Flüge vom Groningen Airport und auch in Richtung Sylt fliegt German Airways für uns.

Green Airlines