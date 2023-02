Joboffensive am Flughafen Düsseldorf

Am 19. Dezember gab das Verkehrsministerium die neuen Lizenznehmer für die Bodenabfertigungsdienste am Flughafen Düsseldorf bekannt. Seither arbeiten Airlines, Airport und Abfertigungs-dienstleister intensiv und partnerschaftlich zusammen, um einen geordneten Übergang der Verantwortlichkeiten zum 1. April sicherzustellen. Ein wesentliches Ziel hierbei: Den Mitarbeitern eine zukunftssichere Weiterbeschäftigung zu bieten.

Für alle Partner und Akteure am Standort steht nun fest: Alle drei Lizenznehmer für die Bodenverkehrsdienste bieten den bereits am Flughafen in der Gepäck- und Flugzeugabfertigung bei Aviapartner Beschäftigten Arbeitsplätze zu attraktiven Konditionen an.

Heute hat Aviapartner ein entsprechendes Angebot vom Lizenznehmer Acciona erhalten. „Unser Angebot steht!“, erklärt Cüneyt Gökcöl, Geschäftsführer der Acciona Airport Services Düsseldorf GmbH. „Bisher haben wir rund 70 Bewerber von Aviapartner. Sie besitzen bereits einen Flughafenausweis, kennen die Tätigkeiten und Prozesse am Flughafen. Der Bedarf für bis zu 180 weitere Mitarbeiter ist da. Unser Angebot überzeugt: Unbefristete Verträge, sichere Arbeitsplätze, gerechte Tariflöhne, Einstufung in unsere Gehaltsstrukturen gemäß ihrer bisherigen Konditionen. Wir brauchen nicht einmal ein formelles Bewerbungsschreiben, der Einstieg für diese erfahrenen Mitarbeiter ist denkbar einfach. Unsere Tür steht offen, und jeder, der zu uns wechselt, hat genügend nachhaltige Optionen.“

Die WISAG Ground Service hatte bereits im Dezember einen Mantel- und Vergütungstarifvertrag für den Köln-Bonner Flughafen vereinbart und in der letzten Woche den Geltungsbereich dieses Vertrages nun auch vertraglich auf den neuen Standort am Flughafen Düsseldorf erweitert. Dieser Tarifvertrag beinhaltet deutliche Steigerungen der Vergütung über alle Entgeltgruppen gegenüber den bisherigen tariflichen Regelungen am Standort Düsseldorf. „Eine gute Grundlage für die Personalgewinnung“, bemerkt Ralph Krämer, Geschäftsführer der WISAG Ground Service am Flughafen Düsseldorf. „Das Recruiting läuft auf Hochtouren und wir erfahren nach wie vor eine sehr positive Resonanz auf unsere Stellenangebote. Trotz der verständlichen Unruhe bei allen Beteiligten sind bis heute bereits 160 Bewerbungen von Aviapartner-Mitarbeitern bei uns eingegangen, denen wir mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag und attraktiven Löhnen eine langfristige Zukunftsperspektive am Standort Düsseldorf bieten möchten.“

Schließlich hat heute der dritte Lizenznehmer, die AAS Deutschland GmbH eine Vereinbarung mit Aviapartner getroffen, ein Joint Venture in Düsseldorf zu gründen. „Deutschland ist einer unserer Schlüsselmärkte und unsere Expansion am Standort DUS ist ein weiterer bedeutender Schritt in den deutschen Markt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Aviapartner und all unseren neuen Team-Mitgliedern“, erklärt Dieter Streuli, der als neuer Chief Executive Officer die Übergangsphase nach erfolgreichem Erwerb der BVD-Lizenz in Düsseldorf für die nächsten sieben Jahre leiten wird.

AAS und Aviapartner wollen eine reibungslose Fortsetzung der Dienstleistungen für alle bestehenden Kundenairlines von Aviapartner mit dem vorhandenen Personal und der Ausrüstung erbringen. Ebenso werden die Arbeitsverhältnisse der bei Aviapartner beschäftigten Mitarbeiter zu den bestehenden Konditionen übernommen. Richard Prince, Chief Executive Officer der Aviapartner Group, freut sich ebenso auf die Zusammenarbeit: „Unser Joint Venture wird unseren bestehenden Kunden in Düsseldorf operative Stabilität bieten.“

„Mit vereinten Kräften sichern wir hier nicht nur wichtige Arbeitsplätze. Es entstehen darüber hinaus gerade sehr viele neue Jobs mit Zukunftsperspektive“, erklärt Dr. Henning Pfisterer, Leiter Aviation der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Keiner muss um seinen Job bangen. Im Gegenteil: Dank der sich abzeichnenden großen Nachfrage nach Flugreisen bieten sich viele neue Arbeitschancen. Selten waren die Aussichten für Jobsuchende so gut wie in diesem Jahr.“

Der Flughafen unterstützt seine Partner bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter mit voller Kraft. Am letzten Wochenende fanden eigens für die drei Dienstleistungsunternehmen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit organisierte Bewerbertage am Airport statt. Im März veranstaltet der Flughafen eine Jobbörse in seiner Eventlocation „Station Airport“, dann in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der Bezirksregierung und der Industrie- und Handelskammer. Dazu startet in Kürze eine breit angelegte Kampagne über viele Kanäle, um die Rekrutierungsmaßnahmen der Partner gezielt zu unterstützen – der Airport zeigt Flagge und geht in die Offensive.

Parallel laufen alle operativen Vorbereitungen für einen geordneten Übergang der Verantwortlichkeiten auf Hochtouren und nach Plan.

Die Ausweisstelle des Flughafens arbeitet zum Teil in Sonderschichten, um eine Vielzahl neuer Flughafenausweise fertigzustellen und bestehende Flughafenausweise am Airport tätiger Mitarbeiter auf ihre neuen Arbeitgeber bei den Bodenverkehrsdiensten umzuschreiben.

Die Schulungen und Qualifizierungen neuer Mitarbeiter sind angelaufen, möglichst breit im Einsatzgebiet und an allen Flugzeugtypen. Das liegt im Interesse aller Lizenznehmer, um sich bei unvorhergesehenen Engpässen flexibel gegenseitig unterstützen zu können. Die Partnerschaft reicht bis zum gemeinsamen Pooling von Gepäckwagen, Dollys und Geräten, auf die nach Bedarf jedes Unternehmen zugreifen kann. Die Fachkolleginnen und Fachkollegen des Airports unterstützen bei jedem operativen Teilaspekt - von der Hilfestellung für lückenlose Anträge zur Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) durch die Bezirksregierung, über die Bereitstellung von Interims-Containern bis hin zur vollständigen Unterbringung in Sozialräumen und Büros.