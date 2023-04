JetBlue baut Europaflüge aus

JetBlue Airways ist einer der größte Low-Cost-Carrier in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat ihren Hauptsitz in New York. Die Airline hat ihre Expansionspläne nach Europa im April 2019 bekanntgegeben und ist Mitte 2021 mit Flugzeugen vom Typ Airbus A321 LR (Long Range) vom New York John F. Kennedy International Airport (JFK) und vom Flughafen Boston nach London Gatwick und London Heathrow an den Start gegangen. Mitte Juni wird mit Paris eine weitere Europadestination ins Streckennetzt von JetBlue aufgenommen und ab Ende Sommer soll Amsterdam Schiphol angesteuert werden.

Die Flüge sollen täglich mit dem Airbus A321 Long Range (LR) von JetBlue durchgeführt werden. Der JetBlue Airbus A321 LR ist mit 24 neu gestalteten Mint Suite Sitzen und 114 Normalsitzen ausgestattet. Der A321 LR verbindet die Reichweite eines Großraumflugzeugs mit der Wirtschaftlichkeit eines Single-Aisle-Flugzeugs und ermöglicht es JetBlue damit, den Markt mit dem preisgekrönten Service und den niedrigen Tarifen der Airline auf Flügen zwischen den USA und Europa weiter zu beleben und auszubauen.