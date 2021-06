Die Innenausstattung wurde vollständig im Completion Center von Jet Aviation in Basel entworfen und gefertigt. Dieser auf den Cayman Inseln registrierte BBJ sei die dritte Neuauslieferung eines Privatjets in diesem Jahr, teilt Jet Aviation weiter mit.

Die Neuauslieferung des weltweit ersten Boeing Business Jet-MAX-Flugzeugs schöpfe aus dem vollen Umfang der Fertigstellungskapazitäten von Jet Aviation heisst es weiter. Das Innendesign wurde vom Designstudio von Jet Aviation in Zusammenarbeit mit dem Kunden entworfen, um eine massgeschneiderte Kabine mit modernsten Systemen und Technologien nahtlos zu integrieren. „Der Auftrag umfasste auch ein gemütlicher Wohnraum, in dem man sich entspannen und den Flug geniessen kann“, erklärt Grischa Schmidt, Senior Director Design im Designstudio von Jet Aviation. „Der Wohnbereich verfügt über ein einladendes Sofa, einen Esstisch mit sieben Sitzplätzen und eine gut ausgestattete, funktionale Küche für feines Essen. Details aus Holz, weiche Stoffe und eine indirekte Beleuchtung ergänzen diese wohnliche und entspannende Atmosphäre.“

Das Interieur wurde vor Ort in Basel gefertigt und umfasst Details wie gewebte Holzvertäfelungen, vollflächige Cocoon-Sitze mit 3D-Holzfurnier und einen integrierten Weinkühlschrank im Wohnbereich. „Wir freuen uns, dieses aussergewöhnlich schöne und detaillierte Flugzeug ausliefern zu können“, sagt Matthew Woollaston, Vice President Completion Sales bei Jet Aviation. „Dieses Interieur ist ein schönes Beispiel für die Komplexität und Liebe zum Detail unserer Teams hier in Basel. Als unsere erste BBJ 737 MAX war dies eine spannende Gelegenheit, uns mit der nächsten Generation dieses Flugzeugs vertraut zu machen, und wir freuen uns darauf, dieses Wissen in zukünftigen MAX-Projekten anzuwenden.“ „Wir möchten Jet Aviation zu diesem grossartigen Meilenstein gratulieren“, so James Detwiler, Präsident von Boeing Business Jets. „Die BBJ 737MAX-8 mit ihrer ultralangen Reichweite und viel Kabinenraum und das hochwertige Design und die Handwerkskunst von Jet Aviation bilden eine perfekte Kombination. Dieser neue BBJ wurde gebaut, um die Erwartungen von VIP-Kunden zu erfüllen, nonstop und mit ultimativem Komfort zu ihren Zielen weltweit zu reisen.“

SkyNews