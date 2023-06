IndiGo platziert Grossauftrag bei Airbus

Airbus hat am ersten Tag der Paris Air Show einen Rekordauftrag an Land gezogen, IndiGo bestellt 500 Flugzeuge aus der Airbus A320neo Familie.

IndiGo, die nach Marktanteil größte indische Fluggesellschaft, hat 500 Flugzeuge der A320-Familie fest bestellt und damit den Rekord für den größten Einzelauftrag in der Geschichte der kommerziellen Luftfahrt aufgestellt. Mit der jüngsten Vereinbarung erhöht sich die Gesamtzahl der von IndiGo bestellten Airbus-Flugzeuge auf 1 330, womit das Unternehmen seine Position als weltweit größter Kunde der A320-Familie festigt.

Der historische Kaufvertrag wurde von Rahul Bhatia, Promoter & Managing Director von IndiGo, Dr. Venkataramani Sumantran, Chairman und Non-Executive Independent Director von IndiGo, Pieter Elbers, CEO von IndiGo, Guillaume Faury, CEO von Airbus, und Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of International von Airbus, auf der Paris Air Show 2023 unterzeichnet.

Pieter Elbers, CEO von IndiGo, sagte: "Die Bedeutung des neuen historischen Auftrags von IndiGo über 500 Flugzeuge der Airbus A320-Familie kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit einem Auftragsbestand von jetzt fast 1000 Flugzeugen bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein kann IndiGo seine Mission erfüllen, das Wirtschaftswachstum, den sozialen Zusammenhalt und die Mobilität in Indien weiter zu fördern. Wir bei IndiGo sind stolz darauf, Indiens bevorzugte Fluggesellschaft für Verbindungen in und mit Indien zu sein, und damit eine der führenden Fluggesellschaften der Welt. Dieser Auftrag unterstreicht nachdrücklich den Glauben von IndiGo an das Wachstum Indiens, an die A320-Familie und an unsere strategische Partnerschaft mit Airbus.

"Dieser bahnbrechende Auftrag markiert ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen Airbus und IndiGo, das Millionen von Menschen auf dem am schnellsten wachsenden Luftfahrtmarkt der Welt erschwingliche Flugreisen ermöglicht. Er ist auch eine eindrucksvolle Bestätigung der erstklassigen Betriebswirtschaftlichkeit der A320-Familie, die das Wachstum von IndiGo seit fast zwei Jahrzehnten vorantreibt. Wir schätzen unsere langjährige Beziehung zu IndiGo und sind stolz auf unseren gemeinsamen Erfolg. Wir freuen uns darauf, durch den Ausbau dieser großartigen Partnerschaft zum Wachstum der indischen Luftverkehrsverbindungen im Inlandsnetz und auf internationalen Märkten beizutragen", sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer und Head of International bei Airbus.

IndiGo mit Sitz in Neu-Delhi ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt. Seit der Auslieferung des ersten A320neo-Flugzeugs im März 2016 ist die Flotte mit 264 Flugzeugen der A320neo-Familie (162 A320neo, 79 A321neo, 21 A320ceo und 2 A321-Frachter) zu einer der größten der Welt angewachsen. IndiGo bestellte bei Airbus erstmals 2005 (100 Flugzeuge der A320-Familie), dann 2011 (180 Flugzeuge der A320-Familie einschließlich NEO), 2014 (250 Flugzeuge der A320neo-Familie) und 2019 (300 Flugzeuge der A320neo-Familie), womit sich der bisherige Gesamtauftragsbestand auf 830 Flugzeuge der A320-Familie erhöht.