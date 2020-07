Anfangs Juli kehrte mit der Wiederaufnahme des Flugbetriebs insbesondere durch Ryanair, wieder ein wenig, wenn auch „neue Normalität“ an den Flughafen Karlsruhe Baden-Baden zurück.

Seitdem starten und landen am Karlsruhe Baden-Baden (FKB) wieder mehr Airlines mit steigenden Passagierzahlen und einem größeren Angebot an Flugzielen.

Kurz vor dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg, erfreuen sich nun neben den Städteverbindungen verstärkt auch die touristischen Ziele großer Beliebtheit. So verzeichnet beispielsweise, das neue, von Wizz Air angebotenen Flugziel Larnaca auf Zypern, wie auch Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste, das ebenfalls von Wizz Air ab dem 25. Juli angeboten wird, eine starke Nachfrage.

Der gelungenen Wiederaufnahme des Flugbetriebs am FKB, gingen wochenlange Vorbereitungen unter dem Projektmotto „STARTklar“ voraus, die sich nun seit dem 1. Juli in der Praxis bewähren.

Um Fluggästen und MitarbeiterInnen bestmögliche Hygienebedingungen zu bieten, wurden vielfältige Vorkehrungen getroffen. Markierungen, Hinweisschilder und Durchsagen erinnern im gesamten Flughafenterminal an die empfohlenen Abstandsregeln. An vielen Stellen schützen Plexiglasscheiben Kunden und MitarbeiterInnen vor zu engem Kontakt, zudem wurden die Reinigungsintervalle erhöht und zahlreiche zusätzliche Desinfektionsspender wurden angebracht.

Für einen sicheren Flugbetrieb benötigen wir die Unterstützung der Fluggäste und bitten darum, die Abstandsmarkierungen und die Durchsagen zu beachten.

Im gesamten Terminal gilt Maskenpflicht

Wer seine Maske vergessen hat, kann diese an Automaten direkt an den Eingängen erwerben. Zusätzlich bietet auch der Shop „BOX“ im Terminal wiederverwendbare, zweilagige blaue Stoffmasken mit FKB Logo zum Kauf an.

FKB

FliegerWeb News Sendung vom 30. Juni 2020