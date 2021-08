Am vergangenen Sonntag hat Helvetic Airways ihre zwölfte Embraer E2 der neuesten Generation in Empfang genommen und schliesst damit die Flottenerneuerung ab.

Die neue Maschine mit dem Kennzeichen HB-AZL verliess am Samstag den Sitz von Embraer im brasilianischen São José dos Campos, um nach den traditionellen Zwischenlandungen in Natal und Las Palmas schliesslich am Sonntag um 17.07 Uhr Ortszeit auf Schweizer Boden aufzusetzen. Beim Überführungsflug wurden in insgesamt etwa elfeinhalb Stunden 9900 Kilometer zurückgelegt. So befinden sich nun 16 Maschinen im Besitz von Helvetic Airways: acht Embraer E190-E2 mit einer Kapazität von jeweils 110 Plätzen und vier Embraer E195-E2 für je 134 Fluggäste. Als Ersatzmaschinen dienen zudem vier E190-E1 der Vorgängergeneration.

Fast zwei Jahre nach dem Erhalt ihrer ersten E2 bringt Helvetic Airways damit ihre ehrgeizige Flottenerneuerung im Umfang von beinahe 750 Millionen USD erfolgreich zum Abschluss. Tobias Pogorevc, der CEO der Regionalfluggesellschaft, zeigt sich zufrieden: «In Sachen Kapazität, Reichweite und Umweltschutz, der zu unseren wichtigsten Prioritäten zählt, sind wir nun mit unserer Flotte perfekt aufgestellt. Wir sind stolz, jetzt über die umweltfreundlichste und leiseste Regionalflugflotte in Europa zu verfügen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unseren Mitarbeitenden und unserem Partner Embraer herzlich zum erfolgreichen und fristgemässen Abschluss des grössten Projekts in unserer Firmengeschichte zu gratulieren.»

Die richtige Größe für die neue Normalität

Vor dem Hintergrund der Coronapandemie, die zu einer vermehrt regionalen Ausrichtung des Flugverkehrs und einem Trend hin zu kleineren Maschinen geführt hat, ist die Schweizer Airline nun ideal ausgestattet, um einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten und gleichzeitig die neuen Chancen, die die derzeitige weltweite Marktlage bietet, vollumfänglich nutzen zu können. Zudem gehört Helvetic Airways mit den neuen Maschinen nun zu den grössten E2-Flottenbetreibern weltweit und stärkt damit ihre Position als Schweizer Regionalfluggesellschaft im europäischen Luftverkehr und darüber hinaus.

Helvetic Airways verfügt zudem über Kaufrechte für weitere zwölf Embraer E-Jet E2 Flugzeuge. Angesichts der Pandemielage «ist derzeit nicht geplant, davon in naher Zukunft Gebrauch zu machen», erklärt Helvetic-CEO Tobias Pogorevc.

