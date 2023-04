Guter Osterferienstart am Flughafen Düsseldorf

Am Flughafen Düsseldorf sind rund 170.000 Passagiere problemlos in die Ferien gestartet, die Passagierabfertigung verlief reibungslos.

Mit Ferienbeginn steigen die Flugbewegungen am Düsseldorfer Flughafen. Insgesamt wurden am ersten Ferienwochenende fast 1.200 Starts und Landungen mit rund 170.000 Passagieren gezählt.

„Wir freuen uns sehr über diese Verkehrszahlen und die lebhafte, von Reiselust und Urlaubsfreude geprägte Atmosphäre im Terminal“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.

Das erste Ferienwochenende war aus Flughafensicht sehr erfolgreich. Die Passagierprozesse verliefen geordnet und ohne Verzögerungen. Die Fluggäste konnten im Durchschnitt in nur fünf Minuten die Sicherheitskontrollen passieren. Selbst in Spitzenzeiten lag die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen bei maximal 15 Minuten – und das nur für kurze Zeiträume. Die Möglichkeit, ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu reservieren, wurde von den Fluggästen sehr gut angenommen, die Buchungsauslastung lag bei etwa 90 Prozent.

„Der erfolgreiche Start in die Osterferien ist kein Zufall. Wir haben uns gemeinsam mit unseren Partnern – Airlines, Bundespolizei, DSW, Bodenverkehrsdienstleister und viele mehr – sehr intensiv auf die steigenden Passagierzahlen vorbereitet“, so Lars Redeligx. „Unser gemeinsames Ziel ist es, unseren Fluggästen einen entspannten, reibungslosen Start in den wohlverdienten Urlaub zu ermöglichen. Die umfangreichen Maßnahmen, die wir dafür im Rahmen unseres „Off-Block“-Programms ergriffen haben, zeigen Wirkung. Ich danke unseren Mitarbeitern und allen Partnern am Standort für die tolle Leistung zum Ferienauftakt.“

„Gerade im Hinblick auf den Wechsel bei den Bodenverkehrsdiensten zum 1. April war dies eine logistische Herkulesaufgabe. Nach der Lizenzvergabe hatten wir nur drei statt wie geplant sechs Monate Vorlaufzeit. Aber mit leidenschaftlichem Einsatz, durch konstruktive Zusammenarbeit zwischen Flughafen und allen Bodenverkehrsdienste-Anbietern sowie mit einer guten Projektorganisation ist der Wechsel reibungslos gelungen.“ so Redeligx weiter. „Mein Dank gilt an dieser Stelle aber auch unseren Fluggästen. Sie haben selbst ihren Teil zu einem guten Ferienstart beigetragen. Die meisten Passagiere kamen gut vorbereitet und informiert zum Airport. Dieser Ferienauftakt ist für uns Bestätigung und zugleich Ansporn, uns noch weiter zu verbessern und im engen Schulterschluss mit allen Partnern über die gesamte Reisesaison ein rundum positives Erlebnis zu bieten.“

Flughafen Düsseldorf