Der Flughafen Graz bietet wieder ein breites Destinations-programm an. So ist Graz im Winterflugplan an insgesamt 5 große Umsteigeflughäfen angebunden. Direktflüge nach Stuttgart und Düsseldorf runden das Linienprogramm ab.

Für Aktivurlauber und Erholungssuchende gibt es mit Hurghada – und seit heute – Gran Canaria gleich zwei beliebte Urlaubsziele, die direkt ab Graz erreichbar sind.

„Durch die Wiederanbindung nahezu aller gewohnten Liniendestinationen unterstützen wir die Entwicklung der steirischen Wirtschaft und des Tourismus“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Wir sehen einen positiven Trend sowohl im Geschäftsreisesegment als auch bei den Privatreisen. Nach einem Winter ohne Ferienflüge freuen wir uns besonders, dass wir nicht nur Hurghada, sondern seit heute auch Gran Canaria, mit Corendon Airlines als einzigem Anbieter, das seit Jahren nicht mehr im Direktflug angeboten wurde, im Flugplan haben“.

Die wichtigen Umsteigeflughäfen Frankfurt, München und Wien werden mehrmals pro Tag angeboten, Amsterdam steht bis zu 5 Mal pro Woche und Zürich 3 Mal pro Woche auf dem Programm.

Nach Gran Canaria geht es jeweils am Mittwoch, nach Hurghada bereits seit Anfang Oktober immer am Samstag.

„Besonders erfreulich ist auch der deutliche Zuwachs im General Aviation Bereich, der sich absolut krisenfest gezeigt hat. Im Liniensegment konnten nach der Rückkehr der München-Verbindung am

1. Oktober bis auf Berlin und Istanbul wieder alle Linienverbindungen zu Hubs bzw. wichtigen Wirtschaftszentren zurückgewonnen werden, die in der Vor-Coronazeit auf dem Flugplan standen. Die vordringlichste Aufgabe für die nächste Zukunft ist daher das Halten der vorhandenen Verbindungen, der Ausbau der Frequenzen sowie schließlich auch die Neuanbindung weiterer Destinationen, wobei die weitere weltweite Corona-Entwicklung hier eine entscheidende Rolle spielt“, informiert DI Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz.

Das steigende Flugangebot hat auch positive Auswirkungen auf alle anderen Flughafenbereiche:

„Durch die Rückkehr der Destinationen kommt es natürlich auch zu einer Steigerung des Passagieraufkommens“, erklärt Jürgen Löschnig, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Angepasst an den Winterflugplan weitet daher das Restaurant Globetrotter seine Öffnungszeiten aus und das Marktcafé im Abflug ist immer zu den Abflügen geöffnet. Die neu gestaltete VIP-Lounge erfreut sich speziell bei unseren Geschäftsreisekunden großer Beliebtheit. Auch an der Buchungsfrequenz der Konferenzräume können wir ablesen, dass sich die Situation immer mehr normalisiert.“

Rückblick Sommer 2021 / Entwicklung des Flughafen Graz

Seit Juni verzeichnet der Flughafen Graz einen eindeutigen Aufwärtstrend. Sowohl bei den Geschäfts- wie auch den Urlaubsreisen wurde eine stetig steigende Nachfrage verzeichnet.

So konnten in den Monaten Juni bis Oktober die Passagierzahlen mit rund 164.000 Fluggästen im Vergleich zu 2020 mehr als verdreifacht werden.

„Dieser Aufschwung stimmt uns für die kommenden Monate zuversichtlich“, erklärt Wolfgang Grimus. „Zwar liegen die Passagierzahlen diesen Sommer aufgrund der lock-downs und lange aufrechten Reiseeinschränkungen unter dem Niveau von 2019, jedoch ist die Entwicklung des Flughafen Graz mit der vieler anderer europäischer Flughäfen vergleichbar.“