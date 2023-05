German Airways fliegt weiter für KLM

Die Fluggesellschaft German Airways fliegt auch in Zukunft unter einem Wetlease Vertrag für KLM Cityhopper.

German Airways bleibt weiterhin ein Partner für KLM Cityhopper: Nach der intensiven Zusammenarbeit im Sommerflugplan des vergangenen Jahres startete die zweitälteste deutsche Fluggesellschaft Ende Februar in das zweite Jahr der Kooperation unter dem laufenden Vertrag. Er gilt bis zum Winterflugplan 2023/24 und umfasst als Basis das Wetlease von fünf Flugzeugen. Beide Partner beabsichtigen, die Zusammenarbeit über den kommenden Winter hinaus fortzusetzen.

Konkret ist seit Ende Februar eine Embraer E190 von German Airways für KLM Cityhopper in Düsseldorf stationiert. Mit Start des Sommerflugplans Ende März nahm ein weiterer Jet den Dienst ab Stuttgart auf. Ab Mitte Juni wird ein drittes Flugzeug ab Basel eingesetzt. Im Juli kommen zwei weitere Flugzeuge hinzu, die in Aalborg und in Frankfurt stationiert sind.

Das Wetlease wird auch im kommenden Winterflugplan weitergeführt.

Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways: „In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass beide Unternehmen zufrieden mit der Zusammenarbeit sind. Wir bringen eine sehr zuverlässige Dienstleistung und ein hoch motiviertes Team ein. Und freuen uns sehr, dass wir KLM Cityhopper als fester Bestandteil des dortigen Flugbetriebs unterstützen dürfen. Wir sind uns beide einig, die Kooperation auch über den laufenden Vertrag hinaus fortsetzen zu wollen.“

