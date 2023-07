German Airways bleibt in Köln Bonn

German Airways setzt weiterhin auf eine enge Partnerschaft mit dem Flughafen Köln/Bonn: Der Mietvertrag über einen Hangar für die Base Maintenance der Fluggesellschaft, die vor allem Wetlease- und Chartergeschäft aktiv ist, wurde langfristig verlängert. Die Nutzung des Hangars ermöglicht es der Airline, ihre operativen und technischen Kapazitäten am wichtigen Standort weiter auszubauen und eine reibungslose Wartung ihrer Flotte zu gewährleisten. Sie führt alle Base-Maintenance-Arbeiten an ihren acht Flugzeugen vom Typ Embraer E190 mit eigenen Technikerinnen und Technikern aus.

Der Flughafen Köln/Bonn ist Heimatflughafen von German Airways und die Verlängerung des Mietvertrags unterstreicht das langfristige Engagement der Fluggesellschaft am Standort. Die Fluggesellschaft ist dort bereits seit Anfang der 90er Jahre beheimatet und ist als Unternehmen tief in Köln verwurzelt. Die geografische Lage und die hervorragende Infrastruktur des Flughafens ermöglichen es German Airways, ihre Flugzeuge effizient zu warten und schnell auf wechselnde Anforderungen des Luftverkehrs zu reagieren.

Zudem ermöglicht es der Flughafen Köln/Bonn, das Line Maintenance-Team zu stärken und eine optimale Betriebszeit der Flotte sicherzustellen. Der Flughafen ist rund um die Uhr geöffnet und bietet German Airways damit optimale Voraussetzungen für einen flexiblen Flugbetrieb. Dies trägt nicht nur zur Zuverlässigkeit der Flüge und der Sicherheit der Passagiere bei, sondern zeigt auch das kontinuierliche Bestreben der Fluggesellschaft, die Servicequalität und Effizienz weiter zu verbessern.

„Die Verlängerung des Mietvertrags über unseren Hangar am Flughafen Köln/Bonn ist ein bedeutender Schritt für German Airways“, sagt Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways. „Wir können so unseren Standortvorteil weiter ausbauen und unseren Kunden ein Höchstmaß an Service und Sicherheit bieten. Der Flughafen Köln/Bonn ist ein strategischer Standort für uns, und die Vertragsverlängerung spiegelt unsere langfristige Verbundenheit mit der Region wieder.“

„Wir freuen uns, dass German Airways unserem Standort weiterhin treu bleibt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Mit der langfristigen Vertragsverlängerung festigen German Airways und unser Flughafen ihre langjährige Partnerschaft, die auch in Zukunft Früchte tragen wird.“

German Airways