Pralinen von Leysieffer lernen gerade fliegen: Das Unternehmen, das – ebenso wie German Airways – jetzt zur Zeitfracht Gruppe gehört, bekommt im November mit einem German Airways Jet in Leysieffer-Bemalung einen neuen und auffälligen Markenbotschafter. Das Flugzeug wird dann im Pralinen-Design an Flughäfen in ganz Europa präsent sein und den Fluggästen dort Lust auf Leysieffer-Produkte machen.

Die auffällige Bemalung ist möglich, weil die Flotte von German Airways noch in diesem Jahr um zwei Flugzeuge wächst. Die meisten der 100-sitzigen Embraer E190 der zweitältesten deutschen Fluggesellschaft sind derzeit für namhafte große Airlines in Europa unterwegs und fliegen im so genannten Wetlease in deren Auftrag.

Welches der Flugzeuge genau künftig als süßer Botschafter der Osnabrücker Pralinen- und Feinkostmanufaktur unterwegs sein wird, entscheidet sich kurzfristig. Die Gestaltung ist nicht so einfach: Die verführerischen Kleinigkeiten von Leysieffer müssen auch aus der Ferne gut erkennbar sein. Daher haben die Gestalter der Zeitfracht-eigenen eCommerce- und Werbeagentur coconad sich schließlich für wenige, dafür größere Produkte entschieden. Die Motive werden auf eigens dafür zugelassenen Folien aufgeklebt.

Maren Wolters, Geschäftsführerin von German Airways: „Wir werden mit unserem neuen Design für Leysieffer rechtzeitig zum Start des Weihnachtsgeschäfts sichtbar sein. Und wir freuen uns schon sehr auf unsere schokoladige Embraer, die hoffentlich vielen Menschen Lust auf Süßes von Leysieffer macht.“

Leysieffer gehört seit Mitte September dieses Jahres zur Zeitfracht Gruppe. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Pralinen, Schokoladen, Kuchen, Torten, Fruchtaufstrichen und Marzipan. Darüber hinaus zählen auch Produkte wie Kaffee, Tee oder alkoholische Getränke (Wein, Brände, Champagner und Prosecco) zum Sortiment. Die Produkte werden liebevoll handgefertigt, frisch hergestellt und von Hand verpackt. Damit zählt das Unternehmen zu den Premiumanbietern im Feinkostbereich.

Stark ist Leysieffer auch bei der Herstellung von individuell gestalteten Produkten, die mit einem Namen, Logo oder einem Glückwunsch versehen werden können – etwa für private Feiern oder mit einem Unternehmens- oder Veranstaltungsbranding. Leysieffer-Produkte werden aktuell an mehr als hundert Verkaufspunkten innerhalb Deutschlands angeboten. Zusätzlich betreibt das Unternehmen eigene Ladengeschäfte.

