Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 46,3 Prozent auf 2.254 Millionen Sitzplatzkilometer zurückgenommen, die Nachfrage hat sich um 43,8 Prozent auf 1.904 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,5 Prozent und hat sich somit um 3,7 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 14,700 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, wegen der Corona Krise waren das 55,3 Prozent weniger als in der gleichen Zeitspanne des Vorjahres.