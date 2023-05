GOL gibt Aprilzahlen bekannt

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresapril um 12,5 Prozent auf 3,293 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 13,6 Prozent auf 2,600 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,9 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 10,268 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 17,9 Prozent.