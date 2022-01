Trotz des massiven Lockdowns zu Beginn des Jahres 2021 aufgrund der Corona-Pandemie hat der Flughafen Friedrichshafen seine wichtige Rolle für die Sicherstellung der Anbindung der Bodenseeregion wahrgenommen.

Im gesamten Jahr 2021 haben 125.841 Passagiere den Bodensee-Airport genutzt. Das sind rund 6% mehr Passagiere als im Jahr 2020 und übertrifft die ursprünglichen Erwartungen an das krisenbedingt schwierige Jahr 2021. “Natürlich hätten wir uns noch deutlich mehr Passagiere gewünscht. Unter den gegebenen Umständen des vergangenen Jahres können wir aber dennoch zufrieden sein. Wir konnten unter schwierigen Rahmenbedingungen die Verbindungen der Lufthansa wieder an den Start bringen und für die Region attraktive Charterverbindungen sicherstellen. Mit Zuversicht gehen wir nun das Jahr 2022 an.“, so der Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen Claus-Dieter Wehr.

Ausblick auf den Sommerflugplan 2022

Der Sommerflugplan 2022 verspricht Angebotsverbesserungen und einige neue Ziele. Mit der Condor werden ab 9. April 2022 die Flüge nach Palma ins Programm genommen und bis zu 3x wöchentlich angeboten. Ab Juli 2022 kommen über das Programm der TUI dann weitere Verbindungen hinzu, sodass in der Hauptsaison tägliche Flüge nach Palma möglich sind. Bis zu jeweils 4x wöchentlich geht es außerdem mit dem Tui Programm oder Corendon nach Rhodos und Heraklion und als neue Ziele kommen bei TUI noch Kos und Burgas dazu. Mit diesem attraktiven Programm gehen wir von einer stabilen Erholung des Touristikverkehres aus. Die Lufthansa Verbindung nach Frankfurt mit Umsteigemöglichkeiten in die ganze Welt wird ebenfalls fester Bestandteil des überzeugenden Flugangebotes aus und nach Friedrichshafen sein. Mit der Wizz Air werden außerdem Skopje, Tuzla und Ohrid als attraktive Verbindungen in den Balkan angeboten. Auch hier rechnen wir mit einer stabilen Nachfrage.

„Wir freuen uns über eine stetige Rückkehr der Verkehre und über mehr Flüge sowie neue Urlaubsziele ab dem Bodensee-Airport. Wir gehen davon aus, dass das Angebot auf reges Interesse stößt und wir viele Gäste aus der Bodenseeregion bei uns begrüßen dürfen, die ihren Flughafen vor der eigenen Haustür nutzen.“, so der Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, Claus-Dieter Wehr.

