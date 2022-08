Das weiter steigende Interesse nach touristischen Flügen führte zu einem Aufkommensplus von 76,5 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Damit setzte sich der sehr dynamische Aufwärtstrend fort – trotz Streiktag des Lufthansa-Bodenpersonals am Ende des Berichtsmonats. Dieser brachte ein Minus von rund 100.000 Passagieren. Von den Passagierzahlen im Juli 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 27,4 Prozent entfernt.1

Das Cargo-Aufkommen blieb rückläufig. Es lag um 18,1 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2021. Wesentliche Ursachen für den Rückgang blieben die Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und umfassende Corona-Schutzmaßnahmen in China. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 26,9 Prozent auf 35.005 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte verzeichnete ein Plus von 31,9 Prozent auf über 2,2 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber Juli 2021).

Auch das internationale Portfolio profitierte weiter von der anhaltenden Belebung der Passagiernachfrage. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 124.685 Fluggäste. Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 1.187.639 Passagiere. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Juli rund 1,7 Millionen Fluggäste. An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen auf 5.912.102 Fluggäste. Damit überstieg das Gesamtaufkommen der griechischen Flughäfen mit 11,1 Prozent deutlich das Vorkrisen-Niveau von 2019. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien notierten ein Plus auf 745.223 Passagiere. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf über 5,0 Millionen Fluggäste zu.

FliegerWeb News Sendung 3. August 2022

Tschechien will F-35 Lightning II

Ryanair fliegt Gewinn ein

150ster P-8A Poseidon ausgeliefert