Frankfurt präsentiert Sommerflugplan

Zahlreiche zusätzliche Ziele und ein steigendes Sitzplatzangebot am Flughafen Frankfurt (FRA): Mit Start des Sommerflugplans am 26. März 2023 fliegen 86 Airlines 292 Ziele in 92 Ländern weltweit an*. Im Vergleich zum Sommer 2022 steigt das Sitzplatzangebot um 16 Prozent auf durchschnittlich 785.000 Sitzplätze pro Woche. Davon fallen rund 289.000 Plätze auf Interkontinental-Flüge. Damit liegen die Interkont-Verbindungen nur noch zehn Prozent unter dem Wert von 2019.

Auch die geplanten Flugbewegungen steigen im kommenden Sommerflugplan weiter an: Ab FRA starten pro Woche durchschnittlich 4.258 Passagierflüge – ein Wachstum von rund 17 Prozent über dem Vorjahres-Niveau, aber noch 15 Prozent unter dem Vergleichswert vom Sommer 2019. Frankfurt bleibt damit Deutschlands Tor zur Welt – kein anderer deutscher Flughafen bietet mehr Verbindungen zu Flugzielen rund um den Globus.

Nordamerika bleibt auch 2023 der aufkommensstärkste Interkontinental-Markt: Im Vergleich zum Vorkrisenniveau haben sich die Verbindungen ab FRA in die U.S.A. und Kanada vollständig erholt. Sie liegen mit insgesamt rund 370 Verbindungen pro Woche rund vier Prozent über dem Wert von 2019.

Lufthansa (LH) nimmt im Sommerflugplan fünf neue europäische Destinationen ab FRA ins Programm: Auf den britischen Inseln kommen vier Flüge pro Woche ins nordirische Belfast (BHD) und zwei tägliche Verbindungen nach London-Gatwick (LGW) hinzu. Oviedo (OVD), nahe der Costa Verde in der Provinz Asturien im Norden Spaniens, fliegt LH ab April drei Mal die Woche an. Neu hinzu kommen auch zehn wöchentliche Flüge nach Skopje (SKP) in Nordmazedonien. Flüge an die französische Atlantikküste bietet LH ab April einmal pro Woche nach Biarritz (BIQ) an. Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover (4Y) steht im Sommer zudem das französische Montpellier (MPL) neu im Flugprogramm.

Erstmals bietet Condor (DE) im Sommer 2023 eine Nonstop-Verbindung nach Edmonton (YEG), Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta, an. In Europa fliegt DE zwei neue Destinationen in Island an: je einmal pro Woche geht es nach Akureyri (AEY) und Egilsstaðir (EGS). In Ägypten kommt der Sphinx International Airport (SPX) in Gizeh mit zwei wöchentlichen Flügen hinzu.

Singapore Airlines (SQ) stockt die Verbindungen nach Singapur (SIN) auf: Erstmalig fliegt SQ bis zu dreimal täglich ab FRA zu ihrem Drehkreuz in Südostasien. Für ein erhöhtes Sitzplatzangebot sorgt der Einsatz der LH-Boeing 747-400 auf der Strecke nach Palma de Mallorca (PMI) an vier Sonntagen im April. Ab Mitte Juli bedient die südkoreanische Fluggesellschaft Asiana (OZ) für einen Monat drei ihrer sieben wöchentlichen Flüge nach Seoul (ICN) zudem mit dem Airbus A380.