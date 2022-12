Frankfurt erwartet Weihnachtsreisewelle

Der Flughafen Frankfurt startet mit Beginn der hessischen Weihnachtsferien am 21. Dezember 2022 in die letzte größere Reisewelle des laufenden Jahres. Flughafenbetreiber Fraport rechnet in der Spitze mit bis zu 160.000 Fluggästen pro Tag. Reisende sollten weiterhin 2,5 Stunden vor ihrem Abflug im Terminal ankommen und sich im Vorfeld rechtzeitig mit allen aktuellen Regularien vertraut machen.

Feiertage von Hochbetrieb ausgenommen

Ruhig wird es im Terminal direkt an den Feiertagen und zu Silvester. An diesen Tagen erwartet Fraport lediglich zwischen 90.000 und 120.000 Fluggästen.