Der Flughafen Zürich erhält zum 18. Mal in Folge den renommierten World Travel Award als bester Flughafen Europas. Die von der Flughafen Zürich AG betriebenen Flughäfen Florianópolis und Vitória wurden zudem als beste Flughäfen Brasiliens ausgezeichnet.

Bewertet wurden neben der Kundenzufriedenheit die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich. Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, betont, dass eine solche Konstanz nur dank aller Unternehmen am Flughafen Zürich möglich ist.

Eine internationale Jury aus Hotel- und Fachexperten vergibt den angesehenen Award bereits seit 27 Jahren. Geehrt werden hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen der Reise- und Tourismusbranche. In seiner Kategorie ist der Flughafen Zürich seit 2004 ungeschlagen.

Internationale Awards

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die von der Flughafen Zürich AG in Brasilien betriebenen Flughäfen Florianópolis und Vitória. Sie wurde von Passagieren im Rahmen der staatlichen Qualitätsbefragungen als die besten des Landes gewählt und landen auf den ersten beiden Rängen. Die Passagierumfrage findet monatlich an den 20 grössten Flughäfen des Landes statt. Florianópolis überflügelte dank der Übernahme durch Zurich Airport International und Eröffnung des neuen Terminals im Oktober 2019 alle Konkurrenten und wurde als bester Flughafen Brasiliens ausgezeichnet. Vitória Airport besetzt den zweiten Rang. Die Flughafenbetreiberin hat dort zuletzt in den Passagierkomfort investiert, unter anderem in ein besseres Wi-Fi und Wayfinding sowie in die visuelle Identität des Flughafens.