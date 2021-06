Im Vergleich zum Mai 2019 sind die Passagierzahlen im Berichtsmonat um 83.4% niedriger. Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 162.5% auf 8.043 Starts oder Landungen. Verglichen mit dem Mai 2019 fanden 67.1% weniger Flugbewegungen statt. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 92,6 Fluggästen 44.0% über dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 18.8 Prozentpunkte auf 53.8% gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Mai 33.644 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 78.0% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Mai 2019 wurde 11.6% weniger Fracht abgewickelt.

Wieder mehr Leben am Flughafen Zürich

Die Reiselust und die Lockerungen der Reiserestriktionen von vielen Ländern sind spürbar am Flughafen Zürich. Die medizinische Lage hat sich in den letzten Wochen, zumindest in weiten Teilen Europas, stetig verbessert und der Bund rät nicht mehr generell vom Reisen ab. Ob Familienbesuche, Ferien oder Geschäftstermine – nach über einem Jahr Corona-Pandemie kehrt langsam wieder mehr Leben an den Flughafen Zürich zurück.

Flughafen Zürich