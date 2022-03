Am Sonntag, den 27. März 2022, tritt am Flughafen Wien der neue Sommerflugplan in Kraft. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher größer denn je und Airlines reagieren mit einem vielfältigen Destinationsangebot: Austrian Airlines nimmt etwa Los Angeles, Göteborg und Bologna wieder auf, Ryanair fliegt 15 neue Ziele an und Wizz Air fliegt erstmals in die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach einer pandemiebedingten Pause kommen außerdem Air Corsica, China Airlines, Condor, EVA Air, Flynas, Kuwait und Volotea wieder zurück nach Wien. Mehr Frequenzen auf bestehenden Verbindungen gibt es von Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Turkish Airlines und SunExpress. Vor allem nach Europa und in den Mittelmeerraum stehen viele Angebote zur Auswahl, mit insgesamt 190 Destinationen deckt der Flughafen Wien im Sommer 2022 bereits nahezu das Vorkrisenangebot (2019) ab. Sehr betroffen machen die nach wie vor andauernden kriegerischen Handlungen in der Ukraine: Aktuell finden keine Flüge zwischen der Ukraine, Russland und Wien statt, weitere Auswirkungen der Entwicklungen in der Ukraine auf die Luftfahrt sind derzeit noch schwer abschätzbar.

„Der neue Sommerflugplan spiegelt die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher nach zwei Jahren Pandemie wider: Bis zu 190 Flugziele in 60 Ländern werden heuer direkt ab Wien erreichbar sein, das entspricht fast dem Destinationsangebot von vor der COVID-19-Pandemie. Vor allem Verbindungen nach Südeuropa und Nordamerika werden wieder verstärkt bedient. Ab 29. März 2022 werden den Passagieren auch der neugestaltete Terminal 2 und der City Airport Train wieder zur Verfügung stehen. Tief betroffen macht uns aber weiterhin die anhaltend schwierige Lage in der Ukraine und ich hoffe auf ein baldiges Ende der kriegerischen Handlungen“, sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Austrian Airlines bedient 110 Destinationen und stockt Frequenzen auf

Österreichs Home Carrier fliegt im Sommerflugplan zu 110 Destinationen und stockt zahlreiche bestehende Frequenzen auf. Wieder aufnehmen wird die Airline etwa Los Angeles, Göteborg und Bologna, auch beliebte sonnige Ziele wie Athen, Barcelona, Ibiza, Keflavik, Larnaca, Mailand, Palma de Mallorca, Thessaloniki und viele mehr sind mit Austrian Airlines erreichbar. Die Langstreckenverbindungen nach Chicago, New York, Washington und Montreal stehen Passagieren ganzjährig zur Verfügung. Für den Sommerflugplan reaktiviert Austrian Airlines die gesamte Flugzeugflotte.

Ryanair bedient über 90 Destinationen und stationiert fünf weitere Flugzeuge in Wien

Die irische Airline nimmt im Sommerflugplan Bremen neu in ihr Streckennetz auf und bedient zusätzlich 15 neue beliebte Urlaubs- und Städteziele wie etwa Amman, Bremen, Genua, Lamezia Terme, Manchester, Perugia, Pula, Rimini, Venedig und Zagagoza. Ryanair stationiert über den Sommer fünf zusätzliche Flugzeuge auf dem Flughafen Wien, womit die Basis der Airline in Wien auf 19 Flugzeuge erweitert wird.

Wizz Air fliegt erstmals in die Vereinigten Arabischen Emirate

WIZZ bedient seit kurzem eine neue Strecke in die Vereinigten Arabischen Emirate, zurzeit fliegt die Airline nach Dubai, ab Ende März wird die Strecke nach Abu Dhabi verlegt. Zusätzlich fliegt Wizz Air im Sommer 2022 neu nach London-Gatwick und Kukes und erhöht Frequenzen auf beliebten Urlaubs- und Städtezielen. Seit November 2021 fliegt Wizz Air in Wien mit einer Flotte an modernen Airbus A321neo.

Airlines kommen mit Verbindungen nach Wien zurück

Auch Fluglinien, die ihre Verbindungen aufgrund der Coronakrise ausgesetzt haben, kommen wieder nach Wien zurück: Air Corsica, Flynas, Kuwait Airlines und Volotea bedienen im Sommerflugplan wieder Destinationen ab Wien. Nach vier Jahren Pause nimmt auch Condor Wien wieder ins Streckennetz auf und bedient mit Anfang April neu Palma de Mallorca, Rhodos, Kreta und Kos. Auch auf der Langstrecke gibt es News: China Airlines bedient vereinzelt wieder Flüge nach Taipei und EVA Air nimmt ab April einen monatlichen Flug nach Taipeh auf und bedient die Verbindung ab Juli wöchentlich mit einem Stopp über Bangkok.

Frequenzaufstockungen bei bestehenden Verbindungen

Das bestehende Angebot an Verbindungen erhöhen etwa Emirates, Etihad Airways und Qatar Airways. SunExpress erhöht Frequenzen nach Antalya, Ankara und Izmir und erweitert ab Juni um die Destinationen Kayseri und Samsun. Turkish Airlines erhöht Frequenzen nach Istanbul und Ankara und nimmt ab Mai zusätzlich Antalya auf.