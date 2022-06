Der Flughafen Wien verzeichnet im Mai weiter Aufwind: Die Passagierzahlen sind im Mai 2022 mit 2.706.920 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 2.113.282 Reisenden am Standort Wien mehr als fünfmal so hoch wie im Mai des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen im Mai 2022 in der Gruppe 75,4% und am Standort Wien 73,5% vom Mai 2019 – also noch um mehr als Viertel niedriger (26,5%) als vor der Corona-Pandemie.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 1.605.261 Passagiere (+>500%) und die der Transferpassagiere auf 501.480 Passagiere (+248,9%). Die Flugbewegungen stiegen auf 17.374 Starts und Landungen (+199,2%). Das Frachtaufkommen sank gegenüber dem Mai 2021 um 3,9% auf 20.956 Tonnen.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Mai 2022 stieg nach Westeuropa auf 757.760 Passagiere (+478,8%) im Vergleich zum Vorjahr 2021. Nach Osteuropa reisten im Mai 2022 insgesamt 187.294 Passagiere (+271,9%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 28.438 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 16.598 (+350,9%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Mai 2022 insgesamt 55.565 Passagiere (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.297 Passagiere (+>500%).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2022 auf 554.820 Reisende (+>500%) und liegt damit bei 82,3% vom Vorkrisenniveau (Mai 2019). Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 38.818 Reisende (+>500%) und liegt damit bei 99,0% vom Vorkrisenniveau.