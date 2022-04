Der Flughafen Wien verzeichnet im März weiter Aufwind: Die Passagierzahlen sind im März 2022 mit 1.582.004 Reisenden in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und mit 1.239.741 Reisenden am Standort Wien rund sechsmal so hoch wie im März des Vorjahres (2021). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau beträgt das Passagieraufkommen in der Gruppe immerhin 55,1% und am Standort Wien 52,4% vom März 2019.

Gegenüber dem aufgrund der Pandemie von einem niedrigen Verkehrsniveau geprägten März 2021 legten die Verkehrszahlen am Flughafen Wien im März 2022 deutlich zu: Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere auf 989.464 Passagiere (+534,9%) und die der Transferpassagiere auf 244.968 Passagiere (+329,1%). Die Flugbewegungen stiegen auf 11.793 Starts und Landungen (+204,0%), was aber immer noch lediglich 56,4% des Vorkrisenniveaus (März 2019) ausmacht. Das Frachtaufkommen legte gegenüber dem März 2021 um 2,1% auf 22.001 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im März 2022 stieg nach Westeuropa auf 438.740 Passagiere (+>500,0%) im Vergleich zum Vorjahr 2021). Nach Osteuropa reisten im März 2022 insgesamt 88.235 Passagiere (+299,3%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 12.439 Passagiere (+>500,0%) und nach Afrika 15.508 (+434,8%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im März 2022 insgesamt 47.965 Passagiere (+>500,0%) und in den Fernen Osten 8.238 Passagiere (+231,8%).

Auch die Flughafen-Wien-Beteiligungen legen wieder zu: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im März 2022 auf 316.713 Reisende (+888,7%) und liegt damit bei 66,3% vom Vorkrisenniveau (März 2019). Am Flughafen Kosice stieg das Passagieraufkommen auf 25.550 Reisende (+1.651,2%) und liegt damit bei 85,8% vom Vorkrisenniveau.