Flughafen Weeze feiert Jubiläum

Der Start des ersten Linienflugs nach London markierte am 1. Mai 2003 den Beginn einer neuen Ära für den niederrheinischen Airport Weeze. War der Flughafen 45 Jahre lang die Basis der Royal Air Force und als Laarbruch bekannt, konnte er nur vier Jahre nach dem Weggang der Briten als ziviler Airport durchstarten. Ein mutiger niederländischer Investor, die aufstrebende Low Cost Airline Ryanair, ein hochmotiviertes Team und der Rückhalt in Politik und Bevölkerung – das waren die Erfolgsfaktoren für den jungen Flughafen. Und sie sind noch heute, zwei Jahrzehnte später, das Fundament für den wachsenden Erfolg des Flughafens in der deutsch-niederländischen Grenzregion.

Der Airport Weeze, der auch heute noch überwiegend in privater Hand ist, feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Den Weg bis zu diesem Meilenstein pflasterten viele Highlights -aber auch die eine oder andere Herausforderung; hier eine Auswahl:

V-Bird hieß die erste niederländische Low Cost Airline, die im Herbst 2003 vier Airbus A 320 in Weeze stationierte. 17 Ziele steuerten die silber-blauen Jets an, darunter München, Berlin, Nizza und Helsinki. First Class-Komfort zu Low Cost-Preisen, das Konzept ging indes nicht auf. Nach nur einem Jahr musste V-Bird den Betrieb wieder einstellen.

Die Jahre ab 2006 standen unter dem Zeichen eines langwierigen Rechtsstreits über die Betriebsgenehmigung des Flughafens. Privatleute und eine niederländische Gemeinde hatten gegen diese Genehmigung geklagt. Bis zur Einigung mit den Klägern konnte der Airport seinen Flugbetrieb allerdings ohne größere Einschränkungen fortsetzen.

Die irische Ryanair entwickelte sich indes zunehmend zum Platzhirsch. Der Vorreiter des europäischen Low Cost-Verkehrs nahm in Weeze gefragte, neue Strecken auf und die Passagierzahlen stiegen kontinuierlich. 2007 kündigte Ryanair-Chef Michael O’Leary auf einer vielbeachteten Pressekonferenz an, mehrere Jets in Weeze zu stationieren. Mit knapp 2,9 Millionen Fluggästen erzielte der Airport 2010 ein Rekordergebnis. Ryanair hatte hierzu mit neun stationierten Flugzeugen wiederum den Löwenanteil beigesteuert.

Der Beschluss über ein „Sparpaket“ der Bundesregierung führte ab 2011 zu einer Luftverkehrssteuer für Fluggesellschaften und somit zu höheren Flugpreisen für die Passagiere. In der Folge brachen die Fluggastzahlen in Weeze drastisch ein und Ryanair kürzte den Flugplan. In den Jahren bis zur Pandemie blieben die Passagierzahlen auf einem Niveau von 1-2 Mio. Passagieren pro Jahr.

Nach ausgeprägten Lockdown-Phasen in der Corona-Krise gelang dem Flughafen im Sommer 2022 ein fulminanter Restart. Die Teams waren in der zurückliegenden Krise annähernd vollzählig an Bord geblieben und konnten die Rückkehr tausender Urlauber vorbildlich bewältigen.

Im 20. Jubiläumsjahr des Flughafens zeichnet sich sogar ein neuer Rekord ab: Neben Ryanair, die ihre stationierte Flotte auf fünf Jets aufgestockt hat, sind ab Weeze weitere Airlines wie Air Arabia Maroc, SunExpress, Tailwind oder Sky Express unterwegs. Hinzu kommt ein Effekt aus der die Steuerpolitik im Nachbarland. Der sorgt seit Jahresbeginn dafür, dass Flüge ab Weeze für Niederländer oftmals günstiger sind. Flughafenchef Dr. Sebastian Papst rechnet daher in diesem Jahr mit einem Ergebnis, das deutlich über der Passagierzahl des Vor-Corona-Jahres 2019 liegt.

Das Areal um den Flughafenkern, die Airport City Weeze, trägt ebenfalls ihren Teil zur Erfolgstory des Airports bei. Auf dem 620 ha großen Gelände wurde ein Gewerbegebiet mit den Schwerpunkten Logistik, Luftfahrt und Gewerbe entwickelt. Mehr als 500 Bestandsgebäude bilden hierzu die Basis. Auf dem Gelände befindet sich zudem unter anderem die mit 60.000 Paneelen größte Solaranlage Nordrhein-Westfalens. Ein herausragendes Beispiel für die erfolgreichen Unternehmen in der Airport City Weeze ist die Training Base Weeze. Auf der größten Trainingsanlage in Europa üben jährlich über 25.000 Teilnehmer von Feuerwehren, Rettungs- und Polizeieinheiten Einsätze in allen erdenklichen Einsatz-Szenarien.

Einzigartig ist auch der Erfolg der Mega-Events auf dem Eventareal des Airports. Parookaville ist mit 220.000 Besuchern an drei Festivaltagen inzwischen das größte DJ-Event in Deutschland. Aus dem gleichen heimischen „Event-Labor“ kommt das San Hejmo Festival, das nach dem Start in 2022 in diesem Jahr erstmals an zwei Tagen stattfindet. Der Mud Masters-Hindernislauf ist seit Jahren eine Konstante in Weeze und liegt aktuell auf Platz 1 der weltweit größten Hindernisläufe.

Der Flughafen hat sich in den letzten 20 Jahren von einem Konversionsprojekt zu einem internationalen Airport entwickelt, der von Kunden, Partnern und dem gesamten Team gleichermaßen geschätzt wird. Auch wirtschaftlich ist er solide aufgestellt, das attestierte ihm kein geringerer als der Bund der Steuerzahler.

„Unser Flughafen bringt so die besten Voraussetzungen mit für die erfolgreichen nächsten 20 Jahre“, so Flughafenchef Dr. Sebastian Papst.

