Die Flughafen München GmbH (FMG) bleibt bundesweit eine der Topadressen für Nachwuchskräfte – und das obwohl die Luftverkehrsbranche besonders stark von der weltweiten Pandemie betroffen ist. Die FMG wurde von der Zeitschrift Focus bereits zum sechsten Mal in Folge mit dem Prädikat „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2021“ in der Branche Flughäfen ausgezeichnet.

Dieser Erfolg ist für die FMG insbesondere in der gegenwärtigen Krisensituation eine erneute Bestätigung ihrer gleichbleibend hohen Ausbildungsqualität. Die FMG bildet Nachwuchskräfte in insgesamt elf Berufen und dualen Studiengängen aus. Die Ermittlung der besten Ausbildungsbetriebe erfolgte mittels einer umfangreichen Datenanalyse durch das unabhängige Institut für Management und Wirtschaftsforschung IWWF. Beim sogenannten „Social Listening“ wurden im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 rund 300.000 Suchbegriffe und Texte in relevanten Portalen, Internetforen und Blogs ausgewertet. Ein weiterer Baustein war eine Befragung der 20.000 mitarbeiterstärksten Firmen in Deutschland. Kriterien waren unter anderem die Verteilung der Auszubildenden innerhalb der Unternehmen, Inklusion und Förderprogramme aber auch Entlohnung, Ausbildungserfolge oder Zusatzangebote.

Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der FMG beginnen will, kann sich vom 01. August bis zum 15. Oktober 2021 bewerben, teilte der Airport jetzt mit.

FMG