Flughafen München meldet Halbjahreszahlen

Die stetige Aufwärtsentwicklung am Münchner Flughafen spiegelt sich in den Verkehrsergebnissen des ersten Halbjahres 2023 wider: Mit 16,6 Millionen Passagieren wurde in den ersten sechs Monaten über 28 Prozent mehr Fluggäste registriert als im Vorjahreszeitraum. Damit erreicht der Münchner Flughafen im ersten Halbjahr 2023 beim Fluggastaufkommen rund drei Viertel des Wertes aus dem Rekordjahr 2019. Noch nie waren die Maschinen in München im ersten Halbjahr im Durchschnitt so gut ausgelastet: Mit einem Wert von knapp 80 Prozent liegt der Flughafen München hier auf Rekordniveau.

Der Aufwärtstrend zeigt sich auch beim Anstieg der Zahl der Flugbewegungen: Im ersten Halbjahr 2023 wurden über 140.0000 Flugbewegungen registriert. Dies war ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mittlerweile bietet Bayerns Premiumdrehkreuz weltweit bereits wieder 200 Reiseziele in 60 Ländern an.

Vom anziehenden Luftverkehr in München profitiert auch das Frachtgeschäft am Airport: Mit einem Gesamtaufkommen von rund 132.000 Tonnen stieg die Tonnage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über vier Prozent.