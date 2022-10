Die dynamische Verkehrsentwicklung am Münchner Flughafen setzte sich auch im dritten Quartal 2022 weiter fort und bescherte dem Airport das bisher größte Wachstum seit Beginn der Pandemie.

Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten des Jahres gut 23 Millionen Fluggäste gezählt. Dies sind bereits jetzt über zehn Millionen Reisende mehr als das Passagieraufkommen des gesamten Jahres 2021. Insbesondere in den verkehrsreichen Sommermonaten Juli, August und September wurde mit einem Fluggastaufkommen von 10,2 Millionen Passagieren bereits wieder 74 Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. Sollte sich die aktuelle Entwicklung fortsetzen, rechnet die Flughafen München GmbH (FMG) bis zum Jahresende mit mehr als 30 Millionen Fluggästen.

Der Vorsitzende der FMG-Geschäftsführung, Jost Lammers, im Münchner PresseClub: „Die Luftverkehrsnachfrage ist in diesem Jahr mit einer enormen Dynamik zurückgekehrt. Die Menschen haben die Chance, endlich wieder fliegen zu können, in sehr großer Zahl genutzt. Das ist eine sehr erfreuliche Botschaft für unsere gesamte Branche, weil sie unsere Einschätzung bestätigt, dass der Luftverkehr seine bedeutende Rolle als unverzichtbarer Verkehrsträger für weltweite Mobilität auch in Zukunft wahrnehmen wird.“

Mittlerweile können Reisende vom Münchner Flughafen aus neben 15 deutschen Städten und 138 europäischen Destinationen bereits wieder 47 Ziele in Afrika, Amerika und Asien erreichen. Dass das Münchner Premiumdrehkreuz seine Rolle als internationales Luftverkehrsdrehkreuz definitiv wieder eingenommen hat, wurde erst kürzlich bei einer weltweiten Studie zur Verbindungsqualität bestätigt: Im Hinblick auf die Auswahl an angebotenen Flugzielen belegte München im „Airport Industry Connectivity Report 2022“ des internationalen Flughafenverbandes ACI weltweit Platz 5.

Die Anzahl der Starts und Landungen stieg von Januar bis September 2022 auf rund 212.000. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies eine Verdoppelung. Bei der Summe aus Luftfracht und Luftpost liegt die in den ersten drei Quartalen des Jahres umgeschlagene Tonnage bei 200.000 Tonnen und hat sich damit gegenüber 2021 ebenfalls fast verdoppelt.

Die Auslastung der Flugzeuge liegt in München derzeit auf Rekordniveau: Waren die Maschinen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres im Durchschnitt zu 65 Prozent besetzt, waren es heuer an Bayerns Luftverkehrsdrehkreuz bereits wieder 77 Prozent. Im dritten Quartal wurde mit 84,5% ein neuer Höchstwert erzielt.

Flughafen München